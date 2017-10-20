Политика

Новости

Вступил в силу новый регламент ГИБДД с отменой справок об авариях

Новый административный регламент ГИБДД, отменяющий выдачу справок о ДТП, а также допускающий проверки автомобилей вне стационарных постов, вступает в силу 20 октября.

«У МВД России в настоящее время отсутствуют полномочия по утверждению формы справки о ДТП и, соответственно, по организации выдачи сотрудниками полиции указанной справки», - приводит ТАСС слова начальника управления ДПС Госавтоинспекции Александр Быков. До сих пор справки были необходимы для предъявления в страховую компанию для получения выплат после аварии. Теперь вся необходимая информация для страховщиков, по словам Быкова, должна будет содержаться в копиях протоколов или постановлений об административном правонарушении.

Вступающий в силу документ допускает остановку автомобилей для проверки вне стационарных постов ГИБДД. «Место, время формы и методы осуществления надзора за дорожным движением сотрудниками определяются руководителем подразделения ДПС», - говорится в документе. Ранее в МВД сообщали о троекратном сокращении количества стационарных постов в России. При этом документ содержит ограничение на скрытую от участников дорожного движения установку патрульного автомобиля – засады. Из регламента следует, что патруль должен быть хорошо виден за исключением случаев, связанных с аварийным участком дороги или в месте переломного рельефа, а также в условиях участка трассы с интенсивным скоростным движением. «Только в этих случаях допустима установка автомобиля с частичным закрытием: либо за переломом рельефа, либо каких-то инженерных сооружений», - пояснил Быков.

Новый регламент вводит запрет на изъятие водительского удостоверения на дороге. В случае ДТП, требующего лишения прав, правонарушитель должен будет сдать документ в трехдневный срок в подразделения ГИБДД.

Регламент также отменяет запрет на использование камер автоматической фотофиксации в зонах ремонта дорог, пояснил Быков. Теперь камеры можно установить там, где введены временные ограничения скорости и выставлены желтые знаки. Штраф после фотофиксации будет выписываться только во время проведения дорожных работ.