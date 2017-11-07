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Трамп потребовал увеличить бюджет Пентагона на $4 млрд для защиты от КНДР

Президент США Дональд Трамп потребовал увеличить военный бюджет США на 2018 финансовый год почти на $6 млрд, говорится в его письме спикеру Палаты представителей Полу Райану. Его текст приводится на сайте Белого дома.

Самые крупные дополнительные траты Пентагона связаны с ядерной угрозой КНДР - $4 млрд. Эти средства потребуются «для поддержки скорейшего поражения ракет и усиления обороны для противодействия угрозе со стороны Северной Кореи», - говорится в письме. Речь идет об усилении американской системы ПРО – дополнительных усилиях «по обнаружению, поражению и защите от использования» ракет против США и союзников.

Еще $700 млн потребуются Пентагону на ремонт эсминцев ВМС John S. McCain и Fitzgerald, которые «обеспечивают критическое присутствие на море и дополнительные возможности противоракетной обороны» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ранее оба они столкнулись с гражданскими судами: первый с нефтяным танкером, второй – с контейнеровозом.

Требование о выделении средств на защиту от КНДР и на ремонт эсминцев Трамп просит оформить как «критическое».

На поддержку стратегии своей администрации в Южной Азии Трамп запросил у конгрессменов дополнительно $1,2 млрд. Сюда входят расходы, «связанные с увеличением численности американских войск в Афганистане». Эти средства позволят развернуть дополнительно 3500 военнослужащих и обеспечить их срочные потребности и возможность проведения спецопераций.

Проект военного бюджета США на фоне общего сокращения гражданских и социальных статей еще весной был увеличен на $6 млрд по сравнению с действовавшим – до $574,5 млрд. Тогда речь шла о планах по закупке у Lockheed Martin 70 истребителей-бомбардировщиков F-35 производства и 14 палубных истребителей-бомбардировщиков и штурмовиков F/A-18E/F Super Hornet у Boeing.