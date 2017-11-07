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Трамп потребовал увеличить бюджет Пентагона на $4 млрд для защиты от КНДР

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп потребовал увеличить военный бюджет США на 2018 финансовый год почти на $6 млрд, говорится в его письме спикеру Палаты представителей Полу Райану. Его текст приводится на сайте Белого дома.

Самые крупные дополнительные траты Пентагона связаны с ядерной угрозой КНДР - $4 млрд. Эти средства потребуются «для поддержки скорейшего поражения ракет и усиления обороны для противодействия угрозе со стороны Северной Кореи», - говорится в письме. Речь идет об усилении американской системы ПРО – дополнительных усилиях «по обнаружению, поражению и защите от использования» ракет против США и союзников.

Еще $700 млн потребуются Пентагону на ремонт эсминцев ВМС John S. McCain и Fitzgerald, которые «обеспечивают критическое присутствие на море и дополнительные возможности противоракетной обороны» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ранее оба они столкнулись с гражданскими судами: первый с нефтяным танкером, второй – с контейнеровозом.

Требование о выделении средств на защиту от КНДР и на ремонт эсминцев Трамп просит оформить как «критическое».

На поддержку стратегии своей администрации в Южной Азии Трамп запросил у конгрессменов дополнительно $1,2 млрд. Сюда входят расходы, «связанные с увеличением численности американских войск в Афганистане». Эти средства позволят развернуть дополнительно 3500 военнослужащих и обеспечить их срочные потребности и возможность проведения спецопераций.

Проект военного бюджета США на фоне общего сокращения гражданских и социальных статей еще весной был увеличен на $6 млрд по сравнению с действовавшим – до $574,5 млрд. Тогда речь шла о планах по закупке у Lockheed Martin 70 истребителей-бомбардировщиков F-35 производства и 14 палубных истребителей-бомбардировщиков и штурмовиков F/A-18E/F Super Hornet у Boeing.

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Политика
Новости

В Госдуме сочли провокацией новость о возможном запрете гимна России на Олимпиаде-2018

Ведомости
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Информация The New York Times о возможном запрете исполнения гимна России на зимних Олимпийских играх 2018 г. «направлена на деморализацию сборной России, всех спортивных функционеров, а также оказание давления на нашу страну и Международный олимпийский комитет», - заявил агентству «Р-Спорт» глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Сообщение NYT он назвал «провокацией», а принятие «половинчатого» решения о допуске спортсменов под нейтральным флагом и без гимна – «неприемлемым» и унижающим Россию.

«Участие в ОИ при запрете гимна России и ее исключении из церемонии открытия недопустимо. Нельзя поддерживать торжество русофобии», - написал в своем твиттере председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.

Накануне NYT сообщила о том, что руководители Международного олимпийского комитета (МОК) рассматривают возможность запрета на исполнение гимна России или участия российской сборной в церемонии открытия Олимпиады. Издание ссылалось на нескольких человек, знакомых с деталями обсуждения. Кроме того МОК, по их информации, может применить к России финансовые санкции, а также запретить участие в Олимпиаде спортсменам и официальным участникам российской делегации, которые были «частью системы допинга» в российском спорте.

Ранее руководитель Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что российские спортсмены откажутся выступать под нейтральным флагом.

1 ноября МОК пожизненно дисквалифицировал лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Они упоминались в докладе независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена о допинговой системе в России.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 г.

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Политика
Новости

Первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев ушел в отставку

Ведомости
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Об отставке первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева сообщается на официальном сайте региональной администрации. Усольцев уволен по собственному желанию, приказ подписан временно исполняющим обязанности губернатора Андреем Тарасенко, отмечается в сообщении. Временно исполнять обязанности первого заместителя главы региона будет вице-губернатор Алексей Сухов.

В приморской администрации Усольцев курировал вопросы транспорта и дорожного хозяйства, промышленности, лицензирования и торговли, гражданской защиты. В зону его ответственности долгое время ранее также входили вопросы экономики и развития предпринимательства, земельных и имущественных отношений.

Своей карьерой Усольцев обязан экс-губернатору Приморья Владимиру Миклушевскому, уволенному президентом Владимиром Путиным 4 октября. Усольцев пришел в администрацию Миклушевского в качестве помощника в 2013 г., через год был назначен вице-губернатором, а ещё через год — первым вице-губернатором, напоминает Regnum. За месяц работы Тарасенко уволил четырёх своих заместителей, а также обновил руководство нескольких департаментов и КГУП «Примтеплоэнерго».

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Политика
Новости

В Амурской области разбился самолет Ан-2

Ведомости
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Самолет Ан-2 частной авиакомпании загорелся в результате аварийной посадки, сообщает главное управление МЧС по Амурской области. Инцидент произошел в поселке Экимчан Селемджинского района.

«Самолет Ан-2 частной авиакомпании следовал по маршруту поселок Экимчан – село Удское Хабаровского края. Не набрав высоту, совершил аварийную посадку, в результате чего загорелся», - говорится в сообщении. Исполняющая обязанности главы Селемджинского района Лариса Асадчая, побывавшая на месте происшествия, рассказала, что сразу после взлета самолет «сделал круг и, видимо, по причине какой-то поломки развернулся, чтобы сеть обратно на взлетно-посадочную полосу», - приводит ее слова «Интерфакс».

На борту самолета находились два члена экипажа, - сообщили в МЧС. «Просто повезло, что не упал на дома. Один член экипажа успел выскочить, а второй был в самолете, когда тот загорелся», - рассказала Асадчая. По предварительной информации, один пилот погиб, второй в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

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Политика
Новости

СМИ сообщили о возможном запрете гимна России на зимней Олимпиаде-2018

Ведомости
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Руководители Международного олимпийского комитета (МОК) рассматривают возможность запретить исполнение гимна России на Олимпийский играх в 2018 г. или запретить российской команде участвовать в церемонии открытия Олимпиады, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на нескольких человек, знакомых с деталями обсуждения. По их словам, МОК также может применить к России финансовые санкции, а также запретить участие в Олимпиаде спортсменам и официальным участникам российской делегации, которые были «частью системы допинга» в российском спорте.

По данным NYT, решение о санкциях против России за допинг на Олимпиаде в Сочи МОК объявит 5 декабря. Источники издания называют маловероятным сценарий полного запрета на участие российских спортсменов в Олимпийских играх, однако допускают, что их могут обязать выступать под нейтральным флагом.

По данным независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена, в России до 2016 г. действовала система допинговой поддержки спортсменов и манипуляций с их допинг-пробами. Более тысячи российских спортсменов были напрямую задействованы в фальсификациях, в том числе 12 медалистов Олимпийских игр в Сочи.

1 ноября МОК принял решение о пожизненной дисквалификации лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Они и еще четверо членов российской сборной по лыжным гонкам — Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова — упоминались в материалах доклада Макларена. МОК постановил лишить Легкова золотой олимпийской медали, которую он выиграл в гонке на 50 км, и серебряной — за эстафету.

Комментируя дисквалификацию лыжников, вице-премьер Виталий Мутко заявил о спланированной атаке на российский спорт в преддверии Олимпиады в Южной Корее. Руководитель Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил 3 ноября, что российские спортсмены откажутся выступать под нейтральным флагом.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 г.

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Политика
Новости

В Мадриде с уважением отнеслись к решению Бельгии освободить Пучдемона

Ведомости
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Власти Испании не возражают против решения бельгийских судебных властей освободить бывших членов каталонского правительства. Об этом заявила вице-премьер Испании Сорайя Саэнс де Сантамария, исполняющая обязанности главы Каталонии до декабрьских выборов.

Как пишет газета El Pais, вице-премьер с уважением отнеслась к данному решению, потому что Бельгия — «столь же демократическая страна», как и Испания.

Ранее сообщалось, что судебный следователь в Бельгии принял решение условно освободить бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех его соратников. Согласно решению, они «не могут покидать бельгийскую территорию без согласия судебного следователя».

Политика
Новости

Следователи назвали возможные причины крушения вертолета в Татарстане

Ведомости
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Утром в понедельник в Татарстане потерпел крушение вертолет Bell 407, летевший из Казани в поселок Смышляевка Самарской области. После падения воздушное судно полностью разрушилось. На его борту находился только пилот 1974 года рождения, он погиб.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В качестве возможных причин крушения рассматриваются технические неисправности вертолета, ошибка пилота, некачественное топливо и неблагоприятные погодные условия.

К делу подключены следователи и криминалисты приволжского транспортного управления СКР, представители Росавиации, Межгосударственного авиационного комитета и спасатели МЧС России.

Политика
Новости

Возбуждено дело по факту гибели шести человек во время пожара в Москве

Ведомости
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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели шести человек в результате пожара в Москве. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Возгорание произошло в ночь на понедельник в одном из бытовых строений, расположенных рядом с железнодорожной станцией «Москва — Бутырская Товарная». Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности.

Личности погибших устанавливаются. Еще один человек пострадал при пожаре, он госпитализирован с ожогами 30% поверхности тела.

Технологии
Новости

Apple предупредила о возможности «выгорания» дисплеев на iPhone X

Ведомости
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Дисплей на новых iPhone X может быть подвержен выгоранию и «другим визуальным изменениям», сообщает Mashable со ссылкой на сообщение техподдержки Apple.

Выгорание — это дефект, при котором на экране при смене изображения остается часть старого изображения. Проблема обычно возникает, когда в течение длительного периода на смартфоне установлена высокая контрастность изображения.

Издание считает, что Apple заранее предупреждает о дефекте, потому что проблема может стать очень распространенной.

В России стартовали продажи iPhone X

Продажи iPhone X в Москве стартовали 3 ноября в 8.00 мск. В первый день продаж не давали больше двух смартфонов в руки. Самая дорогая модель — iPhone X с памятью 256 Гб (он стоит 91 990 руб.) — закончилась за час.

Бизнес
Новости

В «Сибуре» прокомментировали результаты расследования об офшорах

Ведомости
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Российский нефтехимический холдинг «Сибур» прокомментировал результаты расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), который в воскресенье опубликовал новые данные об офшорах. В расследовании ICIJ, в частности, говорится о связях «между Россией и миллиардером — министром торговли из правительства президента США Дональда Трампа» Уилбуром Россом.

На сайте консорциума утверждается, что Росс перед приходом в администрацию расстался с большей частью своих активов, но не с долей в судоходной компании Navigator Holdings Ltd., зарегистрированной на Маршалловых островах. Еще в 2016 г. он контролировал с соинвесторами через офшорные структуры 31,5% Navigator.

Одним из крупнейших клиентов Navigator авторы статьи называют «Сибур». В статье ключевыми акционерами «Сибура» названы возможный зять президента России Владимира Путина Кирилл Шамалов и попавший под санкции США друг российского президента Геннадий Тимченко.

В российском холдинге подтвердили сотрудничество с Navigator, но отметили, что он «никогда не был единственной компанией, осуществляющей перевозки» «Сибура». В первом полугодии 2017 г. расходы по контрактам с «Навигатором» составили 2,8% от расходов компании на логистику ($15,9 млн из $557 млн). «Контракты с перевозчиками отражены в отчетности компании за соответствующие периоды», — говорится комментарии «Сибура».

Отмечается, что компания проводила переговоры «исключительно с менеджментом этих компаний, без вовлечения акционеров». В «Сибуре» выразили удивление «политически ангажированной трактовкой <…> обычной коммерческой деятельности».

Политика
Новости

МВД отчиталось о массовых задержаниях в Москве

Ведомости
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За нарушение общественного порядка 5 ноября в центре Москвы сотрудниками полиции и Росгвардии были задержаны 302 человека, они были доставлены в районные отделы МВД.

«Во время досмотра у указанных лиц были обнаружены колюще-режущие предметы, травматическое оружие, кастеты, аэрозольные баллончики с газом раздражающего действия, легко воспламеняющиеся жидкости, маски, очки, шлемы, иная защитная амуниция, а также атрибутика организации "Артподготовка", деятельность которой в Российской Федерации запрещена по решению суда», — говорится в сообщении московского главка МВД.

В отношении задержанных составлено 328 протоколов. Больше всего по ст. 19.3 КоАП (Неповиновение распоряжению полиции) и ст. 20.2 КоАП (Нарушение порядка проведения митинга).

Политика
Новости

В Крыму рассказали об украинском плане по дискредитации полуострова

РИА Новости
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Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что планы по дискредитации крымского полуострова, разрабатываемые специальным центром под Киевом, были своевременно вскрыты.

«Руководит всем этим центр, созданный под Киевом для дискредитации российских и крымских властей и вообще всех тех процессов, которые происходят в Республике Крым и Российской Федерации в целом», — сказал «РИА Новости» Полонский.

Он добавил, что все, кто был задействован в этой схеме, идентифицированы. «Я думаю, что эта затея по дискредитации Крыма заранее обречена на неудачу», — отметил Полонский.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Киев и страны Запада в том, что они развязали против региона масштабную информационную войну, привлекая к этой работе крымчан, покинувших полуостров.

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