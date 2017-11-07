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По факту нападения на рэпера Гнойного возбуждено дело о побоях

По факту нападения на рэпера Вячеслава Машнова (известен под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный) в Петербурге возбуждено административное дело по статье «Побои». Уголовное дело в связи с этим возбуждать не стали, сообщает «Фонтанка.ру». Статья КоАП о побоях предполагает штраф до 30 000 руб. или арест до 15 суток. Дело будет вести участковый 20-го отдела полиции Выборгского района. Он планирует изучить записи камер видеонаблюдения с места нападения.

Машнова избили перед выступлением в клубе «Аврора», у входа в клуб. Как говорил менеджер исполнителя Андрей Замай (Хан Замай), их встретили мужчины крепкого телосложения, оттеснили спутников Машнова от рэпера и стали его бить, объясняя, что бьют за его творчество. Машнов написал в полицию заявление о нападении и сообщил, что ему повредили пуховик стоимостью 65 000 руб. После этого он провел концерт.

Машнов получил широкую известность после батла 6 августа в Санкт-Петербурге с другим известным рэпером – Oxxxymiron. Запись поединка собрала на YouTube больше 26 млн просмотров. Участвовать в батлах Машнов начал в 2014 г. 5 ноября на телеканале СТС начался показ музыкального шоу «Успех», в жюри которого вошли в том числе Машнов и Филипп Киркоров.