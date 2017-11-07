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Начальник Генштаба объявил о самодостаточности группировки войск в Крыму

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов объявил о создании в Крыму самодостаточной группировки войск. Об этом говорится в докладе Герасимова на коллегии Минобороны, посвященном выполнению майских указов 2012 г. президента России Владимира Путина.

«В Крыму создана самодостаточная группировка войск (сил), включающая военно-морскую базу, армейский корпус, авиационную дивизию и дивизию ПВО», - заявил начальник Генштаба. Он напомнил, что в 2014-2016 гг. в состав Черноморского флота вошли шесть новых дизельных подлодок проекта 636.3, фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» с крылатыми ракетами «Калибр» и три дивизиона береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

В докладе Герасимов указал на то, что рост боевых возможностей ВС за последние пять лет позволил существенно расширить масштабы военного присутствия России в стратегически важных регионах мира. Так, интенсивность полетов дальней авиации стала соответствовать показателям времен СССР, а число походов кораблей и судов ВМФ в важные районы Мирового океана в 2017 г. достигло максимума – 139 походов.

В Сирии прошли проверку в боевых условиях практически все современные отечественные образцы вооружения и военной техники, отметил Герасимов. «Широкое использование разведывательно-ударных средств на основе комплексов разведки, управления и связи позволило реализовать принцип «одна цель – одна бомба», - заявил он.