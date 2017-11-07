Полиция Киева возбудила дело о надругательстве над Вечным огнем

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«Юнипро» готова увеличить дивиденды несмотря на восстановление Березовской ГРЭС

«Юнипро» может увеличить дивиденды в 2017-2018 гг. с 12 млрд руб. до 14 млрд руб. для каждого года, следует из материалов компании. В июле 2017 г. «Юнипро» уже выплатила акционерам 7 млрд руб., еще 7 млрд руб. будут выплачены в декабре 2017-январе 2018 г. В 2018 г. компания готова заплатить акционерам 14 млрд руб. Выплаты ожидаются несмотря на расходы на восстановление третьего энергоблока Березовской ГРЭС, сгоревшего в феврале прошлого года, говорится в материалах «Юнипро».

По итогам девяти месяцев 2017 г., чистая прибыль «Юнипро» выросла в 17 раз до 29,1 млрд руб. Помимо очередного транша страховых выплат за аварию а Березовской ГРЭС (20,4 млрд руб.), на улучшение результатов компании серьезное влияние оказал рост цен на рынке на сутки вперед (РСВ). Цены на РСВ в Сибири за девять месяцев выросли на 2,5% (почти 20% в III квартале). Это позволило компенсировать негативный эффект от снижения объемов генерации (выработка электроэнергии «Юнипро» за девять месяцев 2017 г. снизилась на 10% до 36 Твт.ч). Без учета одноразового эффекта по страховому возмещению EBITDA компании за январь-сентябрь 2017 г. оказалась выше на 35%, чем в аналогичном периоде 2015 г. - 19,5 млрд руб.

Потери доходов третьего энергоблока Березовской ГРЭС удалось вернуть за счет роста тарифа по договорам о предоставлении мощности (ДПМ, гарантирует инвесторам возврат инвестиций с высокой доходностью). А результаты конкурентного отбора мощности (КОМ) поддерживают будущий рост, отмечает «Юнипро». В 2021 г. вывод из эксплуатации 3,5 ГВт приведет к росту цены КОМ в Европе на 17%, а увеличение спроса на 7% повысит цену КОМ на 18% по отношению к 2020 г., ожидают в «Юнипро».

Восстановление третьего энергоблока Березовской ГРЭС идет по графику и в рамках бюджета. «Юнипро» уже инвестировала 11 млрд руб. и планирует потратить еще около 25 млрд руб. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в третьем квартале 2019 г.