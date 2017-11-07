Полиция Киева возбудила дело о надругательстве над Вечным огнем
Полиция Киева возбудила уголовное дело по факту надругательства над Вечным огнем в столице Украины, сообщает ведомство.
Следственный отдел Печерского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 297 УК Украины (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Виновным грозит до семи лет лишения свободы.
C места происшествия полиция изъяла три пары строительных перчаток и ведра. Сейчас сотрудники надзорного ведомства проверяют наличие записей с камер видеонаблюдения, уточняется в сообщении.
7 ноября неизвестные залили цементом Вечный огонь в Киеве. Это обнаружил случайный прохожий.