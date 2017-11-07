Новости
Политика
Новости

Аваков поблагодарил Раду за отказ отстранить его с поста руководителя МВД

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил благодарность украинским парламентариям, ранее отказавшимся сместить его с должности.

«Благодарю за поддержку. Спасибо 31 народному депутату за оказанное недоверие. Мир вам», — написал министр внутренних дел Украины в Twitter.

Во вторник в Верховной раде состоялось голосование по ранее внесенному в парламент проекту постановления. Депутатам было предложено проголосовать за отставку Авакова с занимаемой им должности. Данное предложение поддержал только 31 депутат при 226 минимально необходимых голосах.

Уволить Авакова предложили представители «Блока Петра Порошенко». Этому предшествовало возбуждение уголовного дела по факту коррупции при закупке тактических рюкзаков в 2014-2015 гг. для МВД. По информации следствия, в закупках рюкзаков по завышенной цене может быть замешан сына министра - Александр Аваков. Его задержали 31 октября после обыска у него дома. После задержания суд в Киеве не стал арестовывать младшего Авакова. Он отпущен под личное обязательство явиться по первому требованию.

Выбор редактора
Финансы
Новости

ОПЕК повысила прогноз мирового спроса на нефть

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

ОПЕК пересмотрела прогноз мирового спроса на нефть. Согласно обновленному прогнозу организации, мировой спрос на нефть к 2022 г. увеличится до 102,3 млн барр. в сутки. Таковы данные ежегодного доклада World Oil Outlook (WOO).

ОПЕК пересмотрела мировой спрос в сторону увеличения на 2,24 млн барр. в сутки по сравнению с докладом 2016 г. Помимо этого, в среднем каждый год до 2022 г. спрос будет увеличиваться на 1,2 млн барр. в сутки.

Как ожидает картель, спрос на нефть в России в прошлом году составил 3,4 млн барр. в сутки, в 2017-2018 гг. составит около 3,5 млн барр., в 2019-2021 гг. - 3,6 млн барр., в 2022 г. - 3,7 млн барр. в сутки. В 2030 г. показатель увеличится до 3,8 млн барр., к 2040 г. может опуститься до 3,7 млн барр.

ОПЕК также улучшила прогнозы по мировому спросу на нефть в долгосрочной перспективе - к 2040 г. мировой спрос ожидается на уровне 111,1 млн барр. в сутки.

Выбор редактора
Политика
Новости

Полиция Киева возбудила дело о надругательстве над Вечным огнем

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Полиция Киева возбудила уголовное дело по факту надругательства над Вечным огнем в столице Украины, сообщает ведомство.

Следственный отдел Печерского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 297 УК Украины (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Виновным грозит до семи лет лишения свободы.

C места происшествия полиция изъяла три пары строительных перчаток и ведра. Сейчас сотрудники надзорного ведомства проверяют наличие записей с камер видеонаблюдения, уточняется в сообщении.

7 ноября неизвестные залили цементом Вечный огонь в Киеве. Это обнаружил случайный прохожий.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Годовая инфляция в России замедлилась до исторического минимума

Интерфакс/Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В октябре 2017 г. годовая инфляция в России замедлилась до исторического минимума - 2,7%, сообщил сегодня Росстат. Месячная инфляция в октябре составила 0,2% - это нижняя граница прогнозного диапазона Минэкономразвития. За январь-октябрь 2017 г. потребительские цены в России выросли на 1,9%.

В этом году годовая инфляция ушла ниже таргета ЦБ (4,0%) еще в июле (3,9%) и затем последовательно снижалась: 3,3% по итогам августа, 3% по итогам сентября. В августе наблюдалась рекордная дефляция за всю историю в 0,5%. В сентябре дефляция составила 0,1%.

Продовольственные товары в октябре подорожали на 0,4% (с начала года - лишь на 0,3%). Плодоовощная продукция в октябре подорожала на 2,7% после снижения цен на 6,9% в сентябре, а с начала года она подешевела на 5,3%.

Минэкономразвития по итогам 2017 г. ожидает инфляцию в интервале 2,7-3,2%. Министр экономического развития Максим Орешкин в середине октября заявил журналистам, что отклонение годовой инфляции от таргета уже «серьезное», и это «плохо». По его словам, столь существенное замедление годовой инфляции вызвано монетарными факторами.

27 октября ЦБ решил снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 8,25% годовых. Банк России считает, что годовая инфляция по-прежнему остается вблизи 4%, а ее отклонение вниз связано главным образом с временными факторами.

Выбор редактора
Политика
Новости

Возбуждено дело о призывах к терроризму и беспорядкам после задержаний 5 ноября

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Управление СКР по Москве возбудило несколько уголовных дел из-за несанкционированной акции 5 ноября в столице. Об этом говорится на сайте ведомства. Во время акции пострадал сотрудник полиции. При проверке документов 48-летний мужчина нанес ему удар в голову. Напавшего задержали. Акции предшествовали противоправные действия в соцсетях.

Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 212 УК (Призывы к массовым беспорядкам), ч. 2 ст. 205.2 УК (Призывы к осуществлению террористической деятельности), ч. 1 ст. 318 УК (Применение насилия в отношении представителя власти).

«31 октября 2017 г. в интернете был размещен видеоролик, содержащий призывы к массовым беспорядкам и осуществлению террористической деятельности, а также к действиям экстремистского толка 5 ноября 2017 г. в различных городах России. Наряду с этим была размещена информация, содержащая описание способов совершения преступления, противодействия сотрудникам правоохранительных органов», - говорится в сообщении. Следствие считает, что эти действия привели к тому, что определенные категории россиян решили участвовать в несанкционированных акциях 5 ноября в столице.

5 ноября были установлены и задержаны за нарушение общественного порядка более 350 человек, среди них были и несовершеннолетние. Участники акций допрошены в качестве свидетелей, у них были проведены выемки. У некоторых протестующих были изъяты предметы, используемые для насильственных действий (маски, бронежилеты, противогазы, бейсбольные биты, отвертки, кастеты, металлическая арматура, раскладные ножи, рогатки с металлическими шарами, молотки, баллончики с газом и краской). Также была обнаружена и изъята запрещенная в России символика.

Массовые задержания в центре Москвы

Выбор редактора
Политика
Новости

Начальник Генштаба объявил о самодостаточности группировки войск в Крыму

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов объявил о создании в Крыму самодостаточной группировки войск. Об этом говорится в докладе Герасимова на коллегии Минобороны, посвященном выполнению майских указов 2012 г. президента России Владимира Путина.

«В Крыму создана самодостаточная группировка войск (сил), включающая военно-морскую базу, армейский корпус, авиационную дивизию и дивизию ПВО», - заявил начальник Генштаба. Он напомнил, что в 2014-2016 гг. в состав Черноморского флота вошли шесть новых дизельных подлодок проекта 636.3, фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» с крылатыми ракетами «Калибр» и три дивизиона береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

В докладе Герасимов указал на то, что рост боевых возможностей ВС за последние пять лет позволил существенно расширить масштабы военного присутствия России в стратегически важных регионах мира. Так, интенсивность полетов дальней авиации стала соответствовать показателям времен СССР, а число походов кораблей и судов ВМФ в важные районы Мирового океана в 2017 г. достигло максимума – 139 походов.

В Сирии прошли проверку в боевых условиях практически все современные отечественные образцы вооружения и военной техники, отметил Герасимов. «Широкое использование разведывательно-ударных средств на основе комплексов разведки, управления и связи позволило реализовать принцип «одна цель – одна бомба», - заявил он.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Сбербанк снизил ставку ипотеки для одобренных им квартир

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Со вторника, 7 ноября, Сбербанк снижает ставку ипотеки для покупки квартир на 0,3 процентного пункта (п. п.) по отдельной акции «Витрина». Об этом сообщил сам банк.

Новый диапазон ставок – 8,6-9,7% годовых, следует из сообщения Сбербанка. Но чтобы получить самую низкую ставку по акции, необходимо соблюсти ряд условий. Квартиру надо выбрать на портале «ДомКлик» - сервисе Сбербанка для покупки недвижимости. Акция распространяется на квартиры, отмеченные значком «Одобрение онлайн». «Это объекты недвижимости, уже проверенные Сбербанком, одобрить которые можно онлайн без предоставления в банк выписки из Росреестра», - сказано в сообщении Сбербанка. Правда, без покупки полиса страхования жизни и здоровья ставка по кредиту будет больше на 1 п. п., следует из информации на сайте «ДомКлик». Электронная регистрация сделки дает экономию еще в 0,1 п. п.

«Мы рассчитываем, что наша акция привлечет еще больше клиентов на портал [«ДомКлик»]», - не скрывает директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев (его слова приводятся в сообщении).

Ставки ипотеки Сбербанка начинаются с 7,4% годовых, следует из информации на сайте банка. Такой процент действует только на новостройки, по отдельной акции. При покупке жилья в кредит у определенных застройщиков, которых более 160, можно получить скидку в 2 п. п. - без нее ставка была бы 9,4% годовых. Минимальные 7,4% возможны также за счет страхования жизни и здоровья, при электронной регистрации сделки, а также если заемщик получает зарплату на карту Сбербанка.

Сбербанк – крупнейший игрок на рынке ипотеки, его доля в выдачах кредитов – более 50%.

Власти России и квартирный вопрос

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Гендиректора выпускающей «Приму» фабрики заподозрили в неуплате налогов на 1,5 млрд рублей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против гендиректора Моршанской табачной фабрики по подозрению в преступлении ч. 2 ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов с организации). Об этом говорится в сообщении ведомства.

Имя топ-менеджера в сообщении СК не уточняется. Согласно данным ЕГРЮЛ, пост гендиректора фабрики занимает Андрей Метальников.

Следствие считает, что под руководством топ-менеджера в налоговые декларации по акцизам и налогу на НДС за 2015-2016 гг. добавлялись ложные данные об объеме произведенной и реализованной табачной продукции в количестве более 3 млн пачек. Документы с недостоверной информацией подавались в налоговый орган. Фактически в отчетном периоде было произведено и продано более 44 млн пачек. Как выяснило следствие, из-за преступных действий не исчислен и не уплачен акциз на табачные изделия и НДС в размере более 1,5 млрд руб.

На данный момент гендиректор находится под домашним арестом. Связаться с ним не удалось. На фабрике пока не ответили на звонки «Ведомостей».

Гендиректор уже является фигурантом уголовных дел из-за уклонения от уплаты налогов с деятельности фабрики в 2010-2014 гг. В августе этого года «Коммерсантъ» писал, что фабрику пытается обанкротить ООО «Триада». Компания подала иск в суд из-за долга в размере более 3 млн руб. Гендиректор фабрики Андрей Метальников весной 2017 г. стал фигурантом уголовного дела о невыплате организацией 80 млн руб. налогов. На тот момент проверка ФНС показала, что табачная фабрика недоплатила в бюджет 1 млрд руб. налогов.

Моршанская табачная фабрика является одной из старейших в России. Она была основана в 1882 г. ОАО «Моршанская табачная фабрика» было зарегистрировано в 1992 г. Уставный капитал фабрики составляет 10,05 млн руб. Единственным учредителем и гендиректором является Андрей Метальников. В 2016 г. выручка фабрики составила 95,39 млн руб., чистая прибыль оценивалась в 12,2 млн руб. Фабрика находится в Тамбовской области, она производит сигареты «Столичные», «Тамбовский волк», «Наша победа», «Прима золотая» и др.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Трафик по «пакету Яровой» со временем придется хранить полгода

ТАСС
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минкомсвязи внесло в правительство проект постановления, уточняющий требования «пакета Яровой» к сроку хранения данных операторами связи, заявил журналистам министр Николай Никифоров.

Суть предложения - введение периода, в течение которого срок хранения трафика будет увеличен с одного месяца до полугода. Документы согласованы с ФСБ, достигнут компромисс, отметил Никифоров. «Проект постановления подразумевает, что с 2018 г. сроки объема хранения трафика - 1 месяц и постепенное возрастание сроков до шести месяцев, что подразумевается в базовом законе», - добавил министр.

В октябре Никифоров оценил затраты крупнейших операторов связи на хранение трафика в течение месяца в несколько десятков миллиардов рублей. «Речь идет о разовых затратах, мы подчеркиваем, что каких-то эмоциональных оценок, когда речь шла о триллионах, нет», – отметил тогда министр. РСПП оценивал суммарные затраты операторов на хранение «сырого» трафика в 17,6 трлн руб. к 1 января 2019 г., что больше чем в 15 раз превышает их общий годовой доход.

Пакет антитеррористических поправок авторства Ирины Яровой и Виктора Озерова, принятый летом 2016 г., обязывает российских операторов связи и интернет-провайдеров начиная с июля 2018 г. хранить трафик клиентов до шести месяцев. Окончательные параметры хранения – сроки и типы трафика для хранения – должно определить правительство.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Минтранс разработал ограничения для задерживающих рейсы авиакомпаний

РИА Новости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минтранс подготовил ряд ограничений для часто задерживающих рейсы перевозчиков, передает «РИА Новости» со ссылкой на законопроект.

Министерство предлагает ограничивать чартерные рейсы авиакомпаний, которые за месяц задержали или отменили более 20% рейсов без каких-либо уважительных причин. Речь идет о многократных задержках рейсов на более чем 2 часа и/или отменах. Задержки вылета из-за плохих погодных условий не берутся в расчет. Решение об ограничениях будет принимать межведомственная комиссия на основании материалов Росавиации.

Минтранс предлагает внести соответствующие изменения в административный регламент Росавиации.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Юнипро» готова увеличить дивиденды несмотря на восстановление Березовской ГРЭС

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Юнипро» может увеличить дивиденды в 2017-2018 гг. с 12 млрд руб. до 14 млрд руб. для каждого года, следует из материалов компании. В июле 2017 г. «Юнипро» уже выплатила акционерам 7 млрд руб., еще 7 млрд руб. будут выплачены в декабре 2017-январе 2018 г. В 2018 г. компания готова заплатить акционерам 14 млрд руб. Выплаты ожидаются несмотря на расходы на восстановление третьего энергоблока Березовской ГРЭС, сгоревшего в феврале прошлого года, говорится в материалах «Юнипро».

По итогам девяти месяцев 2017 г., чистая прибыль «Юнипро» выросла в 17 раз до 29,1 млрд руб. Помимо очередного транша страховых выплат за аварию а Березовской ГРЭС (20,4 млрд руб.), на улучшение результатов компании серьезное влияние оказал рост цен на рынке на сутки вперед (РСВ). Цены на РСВ в Сибири за девять месяцев выросли на 2,5% (почти 20% в III квартале). Это позволило компенсировать негативный эффект от снижения объемов генерации (выработка электроэнергии «Юнипро» за девять месяцев 2017 г. снизилась на 10% до 36 Твт.ч). Без учета одноразового эффекта по страховому возмещению EBITDA компании за январь-сентябрь 2017 г. оказалась выше на 35%, чем в аналогичном периоде 2015 г. - 19,5 млрд руб.

Потери доходов третьего энергоблока Березовской ГРЭС удалось вернуть за счет роста тарифа по договорам о предоставлении мощности (ДПМ, гарантирует инвесторам возврат инвестиций с высокой доходностью). А результаты конкурентного отбора мощности (КОМ) поддерживают будущий рост, отмечает «Юнипро». В 2021 г. вывод из эксплуатации 3,5 ГВт приведет к росту цены КОМ в Европе на 17%, а увеличение спроса на 7% повысит цену КОМ на 18% по отношению к 2020 г., ожидают в «Юнипро».

Восстановление третьего энергоблока Березовской ГРЭС идет по графику и в рамках бюджета. «Юнипро» уже инвестировала 11 млрд руб. и планирует потратить еще около 25 млрд руб. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в третьем квартале 2019 г.

Выбор редактора
Политика
Новости

Кремль прокомментировал рост протестных акций в России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Рост протестных акций в России связан с предвыборным периодом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает «РИА Новости».

Песков сказал это, комментируя данные Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР). Протестная активность жителей России выросла на 60% в III квартале по сравнению с началом года, следует из исследования ЦЭПР.

Больше всего протестных акций было зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии, Московской, Ростовской, Новосибирской, Омской, Волгоградской, Саратовской областях и Приморском крае.

Сейчас также растет количество мероприятий в поддержку президента, отметил Песков. По его словам, это «естественная активизация», которая сопровождает каждый предвыборный период.

Выбор редактора
Загрузить ещё
Preloader more
Фото