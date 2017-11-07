Аваков поблагодарил Раду за отказ отстранить его с поста руководителя МВД
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил благодарность украинским парламентариям, ранее отказавшимся сместить его с должности.
«Благодарю за поддержку. Спасибо 31 народному депутату за оказанное недоверие. Мир вам», — написал министр внутренних дел Украины в Twitter.
Во вторник в Верховной раде состоялось голосование по ранее внесенному в парламент проекту постановления. Депутатам было предложено проголосовать за отставку Авакова с занимаемой им должности. Данное предложение поддержал только 31 депутат при 226 минимально необходимых голосах.
Уволить Авакова предложили представители «Блока Петра Порошенко». Этому предшествовало возбуждение уголовного дела по факту коррупции при закупке тактических рюкзаков в 2014-2015 гг. для МВД. По информации следствия, в закупках рюкзаков по завышенной цене может быть замешан сына министра - Александр Аваков. Его задержали 31 октября после обыска у него дома. После задержания суд в Киеве не стал арестовывать младшего Авакова. Он отпущен под личное обязательство явиться по первому требованию.