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МИД прокомментировал возможный запрет гимна на Олимпиаде-2018

Это продолжение кампании по давлению на Москву и ущемление прав спортсменов, заявила «Интерфаксу» начальник отдела департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека ведомства Татьяна Шлычкова о ситуации с Олимпиадой-2018.

Международный олимпийский комитет (МОК) может запретить участие российских спортсменов в церемонии открытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) или исполнение национального гимна, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. Это связано с допинговыми скандалами, отмечало издание.

В Госдуме назвали это способом давления на Россию и провокацией, которая направлена на «деморализацию сборной России». Об этом заявил агентству «Р-спорт» председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Эту ситуацию прокомментировал и Дмитрий Песков: «Мы надеемся, что взаимодействие с МОКом продолжится и все вопросы будут сняты».

Сам МОК назвал информацию «преждевременной спекуляцией», передает ТАСС.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 г.