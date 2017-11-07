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На Украине найден автомат со следами ДНК убийцы Окуевой

На Украине обнаружен автомат, из которого была расстреляна машина с Аминой Окуевой и ее супругом Адамом Осмаевым. Об этом рассказал советник министра внутренних дел, народный депутат Украины Антон Геращенко.

По его словам, автомат был найден в поле. «На нем следы ДНК того человека, который им пользовался, убийцы. Эти следы ДНК сейчас отдали экспертам-криминалистам, полиции», - рассказал он. По его словам, когда полиция задержит подозреваемого, его ДНК можно будет сравнить с обнаруженной на автомате и «быть точно уверенным, что этот человек - убийца или не убийца Амины».

30 октября неизвестные расстреляли автомобиль на железнодорожном переезде. Окуева погибла на месте, ее муж получил ранение в ногу. За рулем машины был именно он. Прокуратура Киевской области возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство, совершенное по заказу).