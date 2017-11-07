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Один человек погиб, 13 госпитализированы после ДТП со школьным автобусом на Кубани

Один человек погиб, 13 в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницы Кубани после столкновения школьного автобуса с внедорожником, передает «Интерфакс».

Всего в автобусе был 31 человек - четверо взрослых и 27 детей.

«Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser от полученных травм скончался на месте», - уточнили в администрации края.

Ранее стало известно, что школьный автобус и внедорожник столкнулись приблизительно в 17 часов в Красноармейском районе Краснодарского края. Водитель внедорожника погиб, его пассажир госпитализирован.