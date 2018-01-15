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Штаб Путина назвал стоимость предвыборного сайта

Сайт кандидата в президенты России Владимира Путина, заработавший в понедельник по адресам putin2018.ru и путин2018.рф, оплачен из средств предвыборного фонда, заявил пресс-секретарь предвыборного штаба Андрей Кондрашов. «Стоимость разработки и сопровождения проекта на предвыборной период составила около 1,5 млн руб.», - сказал Кондрашов журналистам.

По словам Кондрашова, разработчик предвыборного сайта Путина - «одна из ведущих студий рунета Notamedia, имеющая огромный опыт в производстве». В портфолио проектов Notamedia помимо прочих сайты Минкультуры, Роскосмоса, проекта «Россия - моя история», «Советского спорта», порталы mos.ru и платежной системы «Мир».

Один из разделов сайта кандидата в президенты рассказывает о достижениях России в период руководства Путина страной. В числе достижений перечислены снижение потребления алкоголя, продление программы материнского капитала, сокращение числа детей-сирот, рост доли отечественных фруктов и овощей после введения санкций, доли отечественных автомобилей, снижение ставки по кредитам и ипотеке и рост реальных зарплат в 3,5 раза (с 2000 г.).

Другой раздел посвящен сообществам, поддерживающим Путина в соцсетях. «В этом разделе уже представлено 12 сообществ, которые объединяют миллионы сторонников Путина в социальных сетях», - сказал Кондрашов. В списке - сообщества «Клуб друзей Владимира Путина», «Вежливые люди» и самое крупное - Kremlin Russian с 1 млн подписчиков.

На сайте также можно заполнить форму для участия в кампании в качестве волонтера.

Кроме того, в Москве начинает работать общественная приемная кандидата Путина. «На сайте представлены контактная информация и адреса региональных штабов, а также федеральной общественной приемной, которая сегодня открывается в Москве», - сказал пресс-секретарь штаба. Единый телефон - 8 (800) 301-21-85.

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