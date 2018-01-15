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Минюст потребовал ликвидировать фонд избирательной кампании Навального

Министерство юстиции подало в Мещанский суд Москвы иск о ликвидации фонда «Пятое время года», которое является операционным юрлицом избирательной кампании политика Алексея Навального. Об этом говорится в материалах суда.

Суд рассмотрит иск в следующий понедельник, 22 января, уточняет «Интерфакс». Минюст хочет помешать забастовке избирателей, написал руководитель федерального штаба Навального Леонид Волков на своей странице в Facebook. «На "Пятом времени года" висят все договора аренды помещений и все договора с сотрудниками, ликвидация поставит нас в организационном плане в непростое положение», - объяснил он.

Иск о ликвидации организации подан после проверки, уточнил Волков «Ведомостям». По его словам, найденные нарушения не предложили устранить, а сразу подали иск о ликвидации, чтобы затруднить забастовку. «Мы готовимся к суду», - сказал Волков.

В ноябре 2017 г. Волков сообщал о проверке фонда «Пятое время года» Минюстом. Она должна была пройти с 28 ноября по 22 декабря. Минюст хотел проверить соответствие деятельности фонда его уставу и российским законам, следовало из документов, опубликованных Волковым. Тогда же он не исключал, что по итогам проверки фонд могут закрыть.

Навальный призвал к забастовке избирателей после отказа ЦИК регистрировать инициативную группу по его выдвижению в президенты. «Мы не признаем выборы без конкуренции», – отмечал политик.

Яркие высказывания действующих лиц «Ведомостей»