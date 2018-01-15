Минюст потребовал ликвидировать фонд избирательной кампании Навального
Министерство юстиции подало в Мещанский суд Москвы иск о ликвидации фонда «Пятое время года», которое является операционным юрлицом избирательной кампании политика Алексея Навального. Об этом говорится в материалах суда.
Суд рассмотрит иск в следующий понедельник, 22 января, уточняет «Интерфакс». Минюст хочет помешать забастовке избирателей, написал руководитель федерального штаба Навального Леонид Волков на своей странице в Facebook. «На "Пятом времени года" висят все договора аренды помещений и все договора с сотрудниками, ликвидация поставит нас в организационном плане в непростое положение», - объяснил он.
Иск о ликвидации организации подан после проверки, уточнил Волков «Ведомостям». По его словам, найденные нарушения не предложили устранить, а сразу подали иск о ликвидации, чтобы затруднить забастовку. «Мы готовимся к суду», - сказал Волков.
В ноябре 2017 г. Волков сообщал о проверке фонда «Пятое время года» Минюстом. Она должна была пройти с 28 ноября по 22 декабря. Минюст хотел проверить соответствие деятельности фонда его уставу и российским законам, следовало из документов, опубликованных Волковым. Тогда же он не исключал, что по итогам проверки фонд могут закрыть.
Навальный призвал к забастовке избирателей после отказа ЦИК регистрировать инициативную группу по его выдвижению в президенты. «Мы не признаем выборы без конкуренции», – отмечал политик.
Яркие высказывания действующих лиц «Ведомостей»
«Все мы – и вы, и я – являемся в 99% случаев пользователями. Любой из нас приложил руку в лучшем случае к какому-нибудь 1% от всего, что создается в этом мире. Почти во всех остальных случаях мы просто пользователи вещей, которые создает кто-то другой. Но именно наш выбор определяет, куда растет дерево человечества. Поэтому давайте выбирать – выбирать все, начиная от булки хлеба в магазине до любимой поисковой системы»
«Все сделки я сам делал, все решения и риски я принимал сознательно – меня никто не заставлял. Да, я, безусловно, искал плюсы и минусы в каждой сделке. И, безусловно, ошибся. Мне стыдно, что я не справился. Но сейчас надо собраться и все довести до ума – стать примером для любого другого банка, который почувствует, что лучше выбрать здравый смысл, чем носиться со своими переживаниями – всегда ведь хочется дотянуть до последнего в надежде на чудо»
«Заявления ЦБ возводятся в ранг доказательств. Нет у ЦБ таких полномочий. Если у них есть данные, они могут сформировать запрос в правоохранительные органы. На все это требуется время. А они сразу формируют негативную повестку. И так у регулятора огромные полномочия: он сам и пишет музыку, и сам в зале ее слушает, сам дирижирует, и сам себе хлопает»
«Позавчера набросал вариант, пока не дописал:
В бешеном ритме проплаченных истин
Сперло дыханьем злосчастных проблем,
Совесть моя – утраченный критик,
Я прогибаюсь, упор без колен.
Чувства мотыжат, я задыхаюсь,
Множу неделю и месяц на два,
Времени бег на злость умножаю,
Мне потакает от страха судьба»
«В 2005 г., еще будучи соруководителем Magna, я прилетел в Нижний Новгород для консультаций. Во время обхода завода я встретил парня лет 35, коротко подстриженного, в рабочей униформе. Он вытягивал палеты с комплектующими. Я сказал: «Отлично выстроен процесс! Кто занимался его внедрением?» Он ответил, что это производственная система Toyota. Я представился, а он назвал свое имя: Олег... Так я, собственно, и познакомился с Олегом Дерипаской»
«Для меня действия Навального всегда были худшим примером того, что называется верхоглядством. Например, он говорил, что шахтеры на предприятиях Усманова «фигачат за копейки». Человек даже не выяснил, что мы добываем нашу руду открытым способом – у нас нет шахтеров»
«Я всегда ощущаю себя оппозиционером к несправедливости и нарушениям и в любом качестве стараюсь защищать людей. Поэтому всегда в оппозиции к нарушителям. Если власть что-то нарушает, то я буду об этом говорить. Я всегда так делала»
«Совершенно точно, что у Boeing и Airbus нет никакой индульгенции, чтобы вдвоем сидеть в партере этого красивого и очень дорогого действия под названием «мировая гражданская авиация». Кто и когда вмешается, покажет время. Эти попытки делаются, может, они не сразу удадутся, может, будут вначале вызывать у гигантов снисходительную улыбку»
«Сейчас каждый десятый пенсионер в стране, не считая самих москвичей, получает пенсию за счет налоговых отчислений москвичей. Каждый десятый гражданин страны получает медицинскую помощь за счет отчислений москвичей. Басни про то, что мы собрали в Москве деньги со всей страны, – это вранье и чушь»
«Есть такое понятие – в России много денег, но мало капитала, потому что люди не умеют распоряжаться своими деньгами, и это особенно демонстрируют времена кризиса. Мы не берем деньги у условного г-на Сидорова, [а берем] только у организованного family office г-на Сидорова»
«Cамый крупный конкурент шампанского – не другие вина, а виагра <…> Я врач и фармацевт рядом с женщинами: во время ужина меня всегда окружают женщины, я слушаю их, они рассказывают мне свои истории, жизнь, проблемы, и я им выписываю лекарство. Лекарство всегда одно и то же – шампанское»
«Один предприниматель мне рассказал, что в банке с отозванной лицензией у него пропало 7 млн евро. Удалось вернуть только 100 000. Теперь нужно еще 25 лет зарабатывать. Я приглашаю его к нам, а он отвечает: «Я боюсь» <...> ЦБ вырабатывает у клиентов привычку работать с госбанками. Следующий шаг – передавать друг другу наличные деньги и открыть кассу взаимопомощи на предприятиях»
«Проституция, контрабанда – здесь создается добавленная стоимость. Вот воровство, кража – это перераспределение, а все остальное – это производство добавленной стоимости, даже торговля краденым, например. Я к этому отношусь как статистик: если будут надежные оценки – тогда надо включать [в ВВП]. Все страны говорят, что надо, но делают так очень немногие: невозможно получить достоверные данные»
«Я работал, когда советская власть в тюрьму меня три раза сажала, и мне было комфортно. Я люблю свою работу, наслаждаюсь ею. И когда при советской власти создавал, покупал, продавал, делал схемы – наслаждался. Не деньгами (хотя деньги – это, конечно, хорошо), а тем, что могу что-то сделать»
«И я сам распробовал прелесть жизни в небольшом городе: нет ничего приятнее возвращаться из мегаполиса в Клермон-Ферран, где все рядом, нет пробок, где ты близок природе... Уверяю вас, все это очень стимулирует мозговую активность руководителя»
«Есть регионы, где РПЦ или представители Следственного комитета и прокуратуры являются гораздо более решающим экономическим оператором, нежели директор департамента или агентство по инвестициям»