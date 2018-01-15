Фонд избирательной кампании Навального подал встречный иск к Минюсту
Операционное юрлицо избирательной кампании политика Алексея Навального - фонд «Пятое время года» подал встречный иск к Минюсту России. Об этом сообщил «Интерфаксу» руководитель федерального штаба Навального Леонид Волков.
Ранее Минюст обратился в суд с требованием ликвидировать «Пятое время года». История политическая и главная цель - помешать забастовке избирателей, написал Волков на своей странице в Facebook. Если Минюст находит какие-то нарушения в деятельности НКО, то может предписать устранить нарушения или приостановить деятельность и т. д., отметил Волков. «Эти сразу выходят с иском о ликвидации, ничего не стесняясь», - добавил он. По его словам, Минюст подал иск о ликвидации после проверки.
Теперь фонд требует у суда признать незаконными результаты проверки и ее саму, сказал Волков. О проверке Минюста стало известно в ноябре.
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