Суд отказал защите Белых в допросе бывшего генерала ФСБ Феоктистова

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Росгвардия проверит деятельность обеспечивающих в школах безопасность ЧОПов

После ЧП в пермской школе Росгвардия проведет проверку охранных фирм, обеспечивающих безопасность в образовательных учреждениях, передает «Интерфакс» со ссылкой на департамент по взаимодействию со СМИ ведомства.

«В ходе проверки будут изучены законность осуществляемой предприятиями охранной деятельности, соответствие оказываемых услуг законодательству Российской Федерации и их качество», - отметили в Росгвардии. Проверки будут проходить по всей России. В ходе них должностные лица Росгвардии проверят наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, сигналов оповещения и управления эвакуацией людей, а также уровень подготовленности охранников к различным ситуациям.

Совместно с руководством учебных учреждений и ЧОПами будут выработаны алгоритмы действий охранников при возникновении ЧС, механизмы первичного реагирования на внутренние конфликты, оповещения и организации взаимодействия с правоохранительными органами.

Ранее стало известно, что сотрудники Росгвардии проведут проверку ЧОПа, охранники которого обеспечивали безопасность в пермской школе, где в понедельник более 10 учеников были ранены ножом.

Утром 15 января в пермской школе N127 между двумя подростками произошла драка с использованием ножей. В ходе драки пострадали 15 человек, из них 12 были доставлены в больницу с ранениями. По факту происшедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц). Подозреваемые задержаны.