Суд отказал защите Белых в допросе бывшего генерала ФСБ Феоктистова
Пресненский суд Москвы отказал защите бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых в удовлетворении ходатайства о допросе бывшего генерала ФСБ Олега Феоктистова. Об этом сообщает «Интерфакс».
Именно Феоктистов руководил оперативно-розыскными мероприятиями по делу Белых, рассказывал ранее адвокат последнего Андрей Грохотов. По его словам, Феоктистов давал указание на операцию в ресторане, где задержали Белых. Бывший генерал ФСБ не был заявлен свидетелем обвинения по делу, но защита хотела бы его допросить, уточнял Грохотов. Ходатайство о допросе Феоктистова Грохотов заявил еще в начале сентября.
Феоктистов проходил свидетелем по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Бывший генерал ФСБ давал показания в закрытом режиме.
Феоктистов был первым заместителем начальника Управления собственной безопасности ФСБ, а с сентября 2016 г. перешел на работу в «Роснефть» в качестве руководителя службы безопасности. Однако в апреле 2017 г. он ушел из компании. Предправления «Роснефти» Игорь Сечин уточнял, что Феоктистов вернулся на военную службу.