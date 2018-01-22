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Эрдоган заявил о договоренности с Москвой об операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция договорилась с Россией о проведении «антитеррористической операции» против курдов в сирийском Африне, передает Reuters. Выступая в Анкаре, Эрдоган подчеркнул, что Турция не отступит от проведения операции и намерена взять Африн под контроль, чтобы сирийцы могли вернуться домой.

«В Африне будет наведен порядок. Мы не намерены отступать. Мы говорили об этом с нашими российскими друзьями. У нас есть соглашение», – приводит слова Эрдогана Daily Sabah.

Эрдоган подтвердил, что Турция обсуждала операцию с другими странами, в том числе с Соединенными Штатами, но признал: «мы не смогли убедить США в некоторых вещах». В каких именно, он уточнять не стал. Президент Турции добавил, что операция закончится, «когда цель будет достигнута».

Он отметил, что никто из тех, кто критикует Турцию за операцию в Африне, не думает о решении проблем сирийского народа: «Никто не гарантирует, что ракеты, выпущенные накануне из Африна по турецкому району Рейханлы, уже завтра не используют для обстрелов городов Европы или США. В этом особенность терроризма. Турция сумеет одержать победу в этой борьбе» (цитата по агентству Анадолу).

В субботу Эрдоган объявил о начале «антитеррористической операции» «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне. Военную поддержку Турции оказывали оппозиционные президенту Сирии Башару Асаду отряды «Свободной сирийской армии». Командование турецкой армии заявило, что удары наносятся лишь по объектам террористов в Африне. Минобороны России возложило ответственность за эскалацию в Африне на США. Ведомство считает, что резкую реакцию Анкары вызвало заявление Вашингтона о формировании «пограничных сил», а также «другие действия американцев по развалу сирийской государственности и поддержке вооруженных группировок боевиков».

Российские военные выведены из зоны наступления турецких сил.