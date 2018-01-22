Политика

Новости

США перенесут посольство из Тель-Авива в Иерусалим до конца 2019 года

Вице-президент США Майкл Пенс рассказал о сроках переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. По его словам, посольство будет перенесено до конца 2019 г. Об этом он написал в Twitter.

Пенс пообещал, что власти США в ближайшие недели начнут активнее заниматься данным вопросом. «Иерусалим является столицей Израиля, и в этом контексте президент Трамп отдал распоряжение госдепартаменту начать предварительную подготовку переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим», - сказал он во время выступления в Кнессете. Его речь транслировал телеканал АВС.

6 декабря американский президент Дональд Трамп заявил о том, что Белый дом принял решение признать Иерусалим столицей Израиля и перенести в этот город посольство страны из Тель-Авива. Пенс 21 января приехал в Израиль с трехдневным рабочим визитом в рамках ближневосточного турне. Ранее он побывал в Египте и Иордании. Изначально его поездка в Израиль была запланирована в декабре, но из-за массовых протестов на Ближнем Востоке ее перенесли.

«День гнева» на Ближнем Востоке