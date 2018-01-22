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Сулейман Керимов встретился с Валентиной Матвиенко в России

Сенатор Сулейман Керимов, задержанный во Франции, но отпущенный в Россию для встречи с родственником, встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщила сегодня пресс-служба Совета Федерации. Когда прошла встреча, не уточняется.

«Сулейман Керимов считает себя невиновным и уверен в том, что сумеет доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений. Поэтому не намерен скрываться, настроен на сотрудничество со следствием и надеется в скором времени вернуться на Родину», - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что Керимов защищает свои интересы самостоятельно, но официальная Москва будет ему содействовать.

21 ноября 2017 г. Керимова задержали в аэропорту Ниццы и доставили в полицию для допроса. Французская прокуратура предъявила ему обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. 23 ноября его отпустили под залог в размере 5 млн евро, который позднее был увеличен до 40 млн евро. Детали обвинений раскрывали только французские СМИ. Речь может идти о сделках с недвижимостью на сумму 400 млн евро, проведенных с занижением стоимости, и незаконном ввозе во Францию от 500 млн до 750 млн евро.

19 января стало известно, что Керимову разрешили съездить в Россию на три дня - до 21 января включительно. «Господин Керимов получил разрешение от судьи-следователя совершить краткую поездку в Россию для того, чтобы навестить серьезно больного родственника - брата или сводного брата», - говорилось в заявлении прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претре.

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