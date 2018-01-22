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Климкин назвал предложение о возврате из Крыма военной техники «трюком» России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал слова российского президента Владимира Путина о возвращении Киеву находящейся в Крыму военной техники «трюком», пишет «Украинская правда».

По его словам, украинские власти не получали от России официального обращения. «Вы все прекрасно понимаете этот трюк России», – сказал он. Климкин считает, что Россия хочет показать наличие какого-либо диалога с Украиной по Крыму. «Мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу политическую или юридическую позицию», – добавил министр.

Климкин напомнил о положениях Гаагской конвенции о правилах ведения войны. «В статье пятьдесят третьей написано, что оружие должно возвращаться после заключения мира», – сказал он.

Ранее Путин заявил, что Россия готова вернуть Украине находящуюся в Крыму украинскую военную технику, однако, по его словам, эта техника в «плачевном состоянии».

Позже командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко опроверг информацию о плохом состоянии техники. В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман говорил, что Украина готова принять технику только вместе с полуостровом.