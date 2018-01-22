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Сенат США согласился временно продлить финансирования федерального правительства

Американские сенаторы сегодня согласились временно (на три недели) продлить финансирование работы федерального правительства США.

В ходе голосования 81 из 100 сенаторов выступил за прекращение процедуры филибастера - тактики парламентской борьбы, когда принятие решений намеренно затягивается при помощи злоупотребления различными процедурами. Далее сенаторам предстоит проголосовать непосредственно за законопроект, но это, как отмечают американские СМИ, станет формальностью, так как уже ясно, что сенаторы от обеих партий готовы голосовать «за».

После этого законопроект должен быть рассмотрен палатой представителей. Затем документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Таким образом, после завершения этого процесса федеральное правительство США сможет возобновить работу до 8 февраля.

Последний раз федеральные госорганы США приостанавливали работу на 16 дней в 2013 г. В случае прекращения финансирования ряд госслужащих отправляются в отпуска без сохранения оплаты, в то же время отвечающие за безопасность и внешнюю политику структуры продолжают работу.