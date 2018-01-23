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Путин поддержал ограничение срока полномочий председателей судов

Президент России Владимир Путин поддержал идею ограничить срок полномочий председателей судов и избавить их от «несвойственных им хозяйственных полномочий». Взять на себя распорядительные функции должны администраторы судов, объявил Путин во вторник на торжественном заседании, посвященном 95-летию Верховного суда. Такое нововведение поможет снизить коррупционные риски, убежден президент. Сейчас председатели общей юрисдикции могут переназначаться без ограничений, а для председателей арбитражных судов сохранилось действовавшее ранее для всех ограничение - не более двух сроков на одном месте.

Он также одобрил идею введения новой меры дисциплинарной ответственности для судей - понижение квалификационного класса. Правда, при этом нужно будет уточнить и критерии привлечения судей к ответственности, отделив ошибку от дисциплинарного проступка, подчеркнул президент.

Путин подчеркнул, что изменения в очень тонкую и очень важную для государства сферу деятельности должны быть тщательно продуманы. «Действовать нужно аккуратно, и вновь принимаемые законодательные нормы, вне всяких сомнений, не должны иметь обратной силы», - подчеркнул он. Путин дал понять, что удовлетворен результатами объединения Верхового суда и Высшего арбитражного суда. «Трудно переоценить роль Верховного суда в формировании в нашей стране единообразной судебной практики, его активное участие в систематизации законодательства и продвижении ключевых, судьбоносных судебных реформ», - сказал он.

Должность администратора в судах есть и сейчас - она создавались для разгрузки председателей судов общей юрисдикции. Но сейчас администраторы числятся за Судебным департаментом при Верховном суде, хотя в реальности подчинены председателям судов, а круг их полномочий четко не определен. Еще в 2013 г. Совет судей одобрил концепцию реформирования института администраторов.

Как признался журналистам председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, у судей есть и другие инициативы, которые они пока не выносили на широкое обсуждение. Он подтвердил, что есть идея ограничения сроков полномочий председателей судов, однако масштаб возможных ограничений уточнять не стал. Источник, близкий к администрации президента, уточнил, что предлагается не более двух четырехлетних сроков подряд. Впрочем, дал понять Лебедев, окончательное решение по этому поводу пока не принято.