Политика

Новости

Трамп отменил указ Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо

Президент США Дональд Трамп отменил указ своего предшественника Барака Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо, пишет Reuters. Сохранение этой тюрьмы было одним из предвыборных обещаний Трампа.

Обама подписал указ о закрытии тюрьмы в Гуантанамо в свой первый рабочий день на посту президента США в 2009 г. Планировалось, что учреждение будет закрыто в течение года, но конгресс не поддержал план президента. Несмотря на это администрации Обамы удалось за восемь лет сократить численность заключенных в Гуантанамо с 242 человек до 41.

Тюрьма на военной базе США на Кубе была открыта президентом Джорджем Бушем-младшим в 2002 г. для содержания предполагаемых боевиков, задержанных после теракта 11 сентября 2001 г.

Учреждение стало известно суровым обращением с заключенными, отмечает агентство. Поэтому тюрьма неоднократно подвергалась критике со стороны правозащитников.

100 «нелегких» дней президентства Дональда Трампа