Генпрокуратура не нашла нарушений в регистрации Путина кандидатом на выборах
Генеральная прокуратура России попросила Верховный суд отклонить требование кандидата в президенты Ксении Собчак признать незаконной регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата на выборах главы государства.
«Доводы административного истца несостоятельны и основаны на ошибочном толковании права», — заявила представитель надзорного ведомства на заседании в Верховном суде (цитата «Интерфакса»).
Собчак обратилась в Верховный суд с жалобой на регистрацию президента России Владимира Путина в качестве кандидата на выборах. В тексте жалобы телеведущая утверждает, что в годы президентства Дмитрия Медведева Путин лишь «формально» прекращал занимать должность руководителя государства. «Фактически» он исполняет эти обязанности четвертый срок подряд и выдвигается на пятый, что является «грубейшим нарушением» Конституции, указывается в жалобе.