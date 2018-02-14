Собчак попросила Верховный суд отменить регистрацию Путина на выборах

Она считает, что он не имеет права выдвигаться в очередной раз

Ксения Собчак подала в Верховный суд жалобу на регистрацию президента России Владимира Путина в качестве кандидата на выборы Андрей Гордеев / Ведомости

Телеведущая Ксения Собчак подала в Верховный суд жалобу на регистрацию президента России Владимира Путина в качестве кандидата на выборах, сообщается в официальной предвыборной группе Собчак в Facebook. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил руководитель сети региональных штабов Собчак Тимур Валеев.

В тексте жалобы (есть в распоряжении «Ведомостей») телеведущая напоминает о том, как в 2011 г. Дмитрий Медведев, на тот момент занимавший пост президента, поддержал Путина, выдвигавшегося на третий срок. По мнению Собчак, это было «уникальным признанием двух высших должностных лиц государства в сговоре с целью бессрочного или долгосрочного закрепления поста президента за своей группой». Она также утверждает, что в годы президентства Медведева Путин лишь «формально» прекращал занимать должность руководителя государства: «фактически» он исполняет эти обязанности четвертый срок подряд и выдвигается на пятый, что является «грубейшим нарушением» Конституции, указывается в жалобе.

Запретов на участие действующего президента Владимира Путина в выборах на данный момент нет, заявил зампред ЦИК Николай Булаев. По его словам, удивляет, что Собчак только сейчас подняла тему, ведь она неоднократно обсуждалась, а также были судебные решения.

Сама Собчак впервые участвует в президентских выборах. Ранее она рассказывала о том, что лично сообщила Путину о своем решении. По ее словам, он удивился: «У меня не сложилось ощущения, что ему понравилось то, что я сказала». Сам же Путин публично отмечал, что каждый «в соответствии с законом имеет право выставить свою кандидатуру».

На форуме «Доброволец России – 2017» Путин говорил, что участие в выборах – очень важное решение. По его словам, мотивом при принятии подобного решения может быть только «стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее».

Ранее отказать Путину в регистрации на выборах ЦИК просил бывший руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский. Он также ссылался на нарушения Конституции. Путин находится у власти уже 17 лет, новый президентский срок станет для него уже пятым, утверждал Ходорковский. Медведев, по его мнению, ни дня не был полноценным и самостоятельным руководителем страны.

В свою очередь председатель ЦИК Элла Памфилова посчитала обращение Ходорковского давлением. «Я не боюсь нести ответственность за свои решения ни перед судом истории, ни перед кем бы то ни было, поскольку опираюсь на Конституцию, закон, свои жизненные принципы и убеждения», - отметила она.

ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты России 6 февраля. Это решение комиссия приняла единогласно. В поддержку Путина было собрано более 1,6 млн подписей россиян, сообщал его штаб.

Как выглядит миллион подписей в поддержку Путина