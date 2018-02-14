Политика

Новости

ЦИК ответил на жалобу Собчак на регистрацию Путина

Запретов на участие действующего президента Владимира Путина в выборах на данный момент нет. Об этом заявил зампред ЦИК Николай Булаев, сообщает «Интерфакс».

Эту тему уже давно обсудили, отметил Булаев. По его словам, были судебные решения и есть однозначный ответ. Удивляет, что Ксения Собчак только сейчас подняла тему, отметил Булаев. Он также предположил, что Собчак руководствовалась эмоциями.

Ранее в среду телеведущая Ксения Собчак подала в Верховный суд жалобу на регистрацию Путина в качестве кандидата на выборах. Она считает, что во время президентского срока Дмитрия Медведева в 2008-2012 гг. страной фактически руководил Путин. Таким образом, он уже исполняет обязанности президента четвертый срок подряд и выдвигается на пятый. Это «грубейшее нарушение» Конституции, указывается в жалобе Собчак.

ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты России 6 февраля. Это решение комиссия приняла единогласно.

Кто и как сдавал документы в ЦИК