Путина зарегистрировали кандидатом на выборах президента

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Штаб Путина собрал более 1,6 млн подписей при необходимых 300 000
Андрей Гордеев / Ведомости
Центральная избирательная комиссия единогласно поддержала регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Для регистрации действующий президент России представил 314 837 подписей избирателей, недействительными признаны 232 (0,39%), это минимальный среди всех кандидатов процент брака. В общей сложности штаб Путина собрал более 1,6 млн подписей при необходимых 300 000.
Всего в избирательных бюллетенях будет восемь фамилий – ЦИК признал достоверными подписи всех кандидатов. Это «беспрецедентный случай, когда все дошедшие до ЦИК с подписями кандидаты зарегистрированы», подчеркнула Памфилова.
Во вторник ЦИК завершил проверку подписей в поддержку Ксении Собчак (выдвинута «Гражданской инициативой») и Максима Сурайкина («Коммунисты России») –у них 1,3 и 3,72% брака соответственно, что достаточно для регистрации. Как ожидается, обоих зарегистрируют в четверг, причин для отказа Памфилова не видит. В среду ЦИК планирует зарегистрировать Григория Явлинского («Яблоко»), Бориса Титова (Партия роста) и Сергея Бабурина (Российский общенародный союз).
Действующий президент Владимир Путин баллотируется на выборах в качестве самовыдвиженца. Согласно избирательному законодательству для допуска на президентские выборы самовыдвиженцы должны представить не менее 300 000 подписей избирателей в свою поддержку, представители непарламентских партий – 100 000. Кандидаты от партий, представленных в Госдуме, освобождаются от сбора подписей – на этих выборах такими кандидатами будут Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ).
Выборы президента России состоятся 18 марта.
Кто выдвинул Путина в президенты
Максим Стулов / Ведомости
Члены инициативной группы единогласно поддержали выдвижение действующего главы государства Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах-2018
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Максим Стулов / Ведомости
На фото певец Михаил Боярский
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Максим Стулов / Ведомости
На фото актер Гарик Харламов
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Максим Стулов / Ведомости
На фото пианист Денис Мацуев
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Максим Стулов / Ведомости
На фото певица Полина Гагарина
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Максим Стулов / Ведомости
На фото певица Валерия
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Максим Стулов / Ведомости
На фото певец Николай Расторгуев
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Максим Стулов / Ведомости
На фото бывший боксер, депутат Госдумы от Брянской области Николай Валуев
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Максим Стулов / Ведомости
На фото музыкант Сергей Мазаев
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Максим Стулов / Ведомости
На фото актер Владимир Машков
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Максим Стулов / Ведомости
На фото президент Международного союза КВН Александр Масляков
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Максим Стулов / Ведомости
На фото первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон
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Максим Стулов / Ведомости
На фото член комитета Госдумы по охране здоровья Владислав Третьяк
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Максим Стулов / Ведомости
На фото вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак
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Максим Стулов / Ведомости
На фото лидер эсеров Сергей Миронов
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Максим Стулов / Ведомости
На фото президент РСПП Александр Шохин (справа)
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Максим Стулов / Ведомости
На фото первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко
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Максим Стулов / Ведомости
На фото заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий
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Максим Стулов / Ведомости
На фото член комитета Госдумы по международным делам Александр Карелин
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Максим Стулов / Ведомости
На фото руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова и руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева
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Максим Стулов / Ведомости
При голосовании попросили встать всех, кто «за», а потом спросили, нет ли голосующих против или воздержавшихся. Таких людей не нашлось, сообщил корреспондент «Ведомостей» с места события
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Максим Стулов / Ведомости
Собрание инициативной группы в поддержку выдвижения Путина на четвертый президентский срок проходило на территории ВДНХ, в павильоне 57 «Россия - моя история»
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Максим Стулов / Ведомости
Группа по выдвижению Путина насчитывает 668 человек - такое количество людей зарегистрировались перед началом собрания
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Максим Стулов / Ведомости
Действующий президент идет на очередные выборы президента как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 000 подписей избирателей
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Максим Стулов / Ведомости
В поддержку выдвижения должна быть сформирована инициативная группа в количестве не менее 500 человек. Самовыдвиженцы должны подать документы в ЦИК до 7 января. Выборы президента России намечены на 18 марта 2018 г.