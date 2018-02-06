Путина зарегистрировали кандидатом на выборах президента

Его соперниками станут семь человек, в том числе Ксения Собчак и Григорий Явлинский

Штаб Путина собрал более 1,6 млн подписей при необходимых 300 000 Андрей Гордеев / Ведомости

Центральная избирательная комиссия единогласно поддержала регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Для регистрации действующий президент России представил 314 837 подписей избирателей, недействительными признаны 232 (0,39%), это минимальный среди всех кандидатов процент брака. В общей сложности штаб Путина собрал более 1,6 млн подписей при необходимых 300 000.

Всего в избирательных бюллетенях будет восемь фамилий – ЦИК признал достоверными подписи всех кандидатов. Это «беспрецедентный случай, когда все дошедшие до ЦИК с подписями кандидаты зарегистрированы», подчеркнула Памфилова.

Во вторник ЦИК завершил проверку подписей в поддержку Ксении Собчак (выдвинута «Гражданской инициативой») и Максима Сурайкина («Коммунисты России») – у них 1,3 и 3,72% брака соответственно, что достаточно для регистрации. Как ожидается, обоих зарегистрируют в четверг, причин для отказа Памфилова не видит. В среду ЦИК планирует зарегистрировать Григория Явлинского («Яблоко»), Бориса Титова (Партия роста) и Сергея Бабурина (Российский общенародный союз).

Действующий президент Владимир Путин баллотируется на выборах в качестве самовыдвиженца. Согласно избирательному законодательству для допуска на президентские выборы самовыдвиженцы должны представить не менее 300 000 подписей избирателей в свою поддержку, представители непарламентских партий – 100 000. Кандидаты от партий, представленных в Госдуме, освобождаются от сбора подписей – на этих выборах такими кандидатами будут Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ).

Выборы президента России состоятся 18 марта.

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