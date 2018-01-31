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Собчак рассказала о реакции Путина на ее решение участвовать в выборах

Телеведущая Ксения Собчак в интервью РБК заявила, что президент России Владимир Путин удивился, узнав о ее решении участвовать в президентских выборах. Она отметила, что скорее всего Путин впервые узнал об этом решении именно от нее. «Он действительно удивился», - отметила Собчак.

Осенью в интервью телеканалу «Дождь» Собчак рассказала, что встречалась с Путиным, перед тем как объявить о решении баллотироваться. Она поясняла, что брала у президента интервью для фильма о своем отце - первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке и после записи сообщила ему о своих планах. Тогда Собчак отметила: «У меня не сложилось ощущения, что ему понравилось то, что я сказала».

На вопрос РБК о том, почему у нее сложилось такое впечатление, Собчак отметила, что у Путина есть «определенное выражение лица», которое «об этом говорит».

«Он посмотрел именно с таким выражением лица», - объяснила она.

Ранее Собчак отмечала, что, когда она рассказала о решении Путину, он ей ответил: «Каждый человек вправе принимать свои решения и должен за них нести ответственность». Сам же российский президент сказал, что выдвигаться в президенты - это конституционное право, а успех Собчак «зависит от того, какую она предложит программу, как выстроит свою кампанию».

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