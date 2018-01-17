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«Голос» сообщил о 55 видеосюжетах с признаками незаконной агитации за Путина

Движение «Голос», наблюдающее за чистотой выборов, за 20 дней президентской кампании обнаружило 55 видеосюжетов с признаками незаконной предвыборной агитации за одного из кандидатов – действующего главу государства Владимира Путина. По закону предвыборная агитация в СМИ должна начаться за 28 дней до даты голосования, то есть с 17 февраля.

Речь идет о сюжетах, транслировавшихся как на 42 региональных или местных телеканалах в 33 регионах, так и на четырех федеральных. На последние приходится 13 сомнительных эпизодов: 5 на ВГТРК, по 3 – на «Первый канал» и «Пятый канал» и 2 – на НТВ. Ссылки на сюжеты приложены к сообщению о нарушениях. Именно федеральные каналы первыми показали подобные сюжеты, задав тон местным компаниям, отмечают эксперты.

Общественники квалифицируют показанные сюжеты как предвыборную агитацию. «В них выражается предпочтение единственному кандидату — Путину В.В., демонстрируются высказывания избирателей с указанием, за какого кандидата они будут голосовать; эти высказывания содержат описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидата; информация распространяется с явным преобладанием сведений об одном кандидате в сочетании с позитивными комментариями», - отмечается в заявлении.

Эксперты напоминают о необходимости равного доступа кандидатов к эфиру, в противном случае СМИ может быть привлечено к административной и уголовной ответственности. Также подчеркивается, что перечисленные сюжеты не были оплачены из средств избирательного фонда кандидата, как того требует законодательство.

Общественники обратились в ЦИК с просьбой выразить публичное осуждение происходящему и разослать в СМИ необходимые разъяснения. Правоохранительные органы «Голос» просит провести необходимые проверки и направить предостережения, СМИ – не нарушать закон, а кандидатов - «пресекать агитацию, которую проводят СМИ без их ведома».

Ранее стало известно, об аннулированных подписях в поддержку Путина, собранных на двух режимных заводах с нарушением закона.