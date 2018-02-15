Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4509 от 15.02.2018 под заголовком: «Путин» ушел с телеэкрана

«Первый канал» сократил «Путина» на четверть

Но партии продолжают жаловаться на демонстрацию этого фильма
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Представитель «Первого канала» в среду выразил сожаление по поводу полученного от ЦИК замечания, отметив, что показ фильма «Путин» не противоречит законодательству о выборах. «Тем не менее мы считаем важным прислушаться к мнению ЦИК, – заявил он. – В связи с вещанием на разные часовые пояса мы не можем изменить текущую сетку – в части регионов страны третья серия фильма уже была показана или показывается. Но принимаем решение отменить завтрашний показ финального эпизода».

Ранее ЦИК принял постановление, в котором предложил «Первому каналу» отложить показ «Путина» до окончания президентской кампании. При этом комиссия не усмотрела в действиях телеканала незаконной агитации, сообщила ее председатель Элла Памфилова: фильм не содержит призывов голосовать, описания последствий избрания или неизбрания кандидата и вообще был снят до начала кампании. Но «вместе с тем следует учитывать, что в ходе идущей избирательной кампании трансляция фильма, хотя и не связанного с выборами, но основанного на участии в нем должностного лица, официально зарегистрированного в качестве кандидата <...> может вызвать вопросы относительно наличия агитационной цели», говорится в документе.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике