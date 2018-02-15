«Первый канал» сократил «Путина» на четверть

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Кадр из сериала «Путин» Showtime Documentary Films

Представитель «Первого канала» в среду выразил сожаление по поводу полученного от ЦИК замечания, отметив, что показ фильма «Путин» не противоречит законодательству о выборах. «Тем не менее мы считаем важным прислушаться к мнению ЦИК, – заявил он. – В связи с вещанием на разные часовые пояса мы не можем изменить текущую сетку – в части регионов страны третья серия фильма уже была показана или показывается. Но принимаем решение отменить завтрашний показ финального эпизода».

Ранее ЦИК принял постановление, в котором предложил «Первому каналу» отложить показ «Путина» до окончания президентской кампании. При этом комиссия не усмотрела в действиях телеканала незаконной агитации, сообщила ее председатель Элла Памфилова: фильм не содержит призывов голосовать, описания последствий избрания или неизбрания кандидата и вообще был снят до начала кампании. Но «вместе с тем следует учитывать, что в ходе идущей избирательной кампании трансляция фильма, хотя и не связанного с выборами, но основанного на участии в нем должностного лица, официально зарегистрированного в качестве кандидата <...> может вызвать вопросы относительно наличия агитационной цели», говорится в документе.

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