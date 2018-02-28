Политика

Новости

Порошенко потребовал вернуть Крым вместе с украинскими кораблями

Украина примет корабли из Крыма при одном условии – вместе с полуостровом. Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко на пресс-конференции, передает телеканал «112 Украина».

Порошенко подчеркнул, что Украина «готова точно» принять корабли из Крыма. «Речь идет не о том, есть ли там ремонт, комплектация или что-либо другое. Мы готовы принять корабли из Крыма только вместе с Крымом», – отметил украинский президент. Он выразил уверенность, что это единогласная позиция власти, народа и общества Украины. Для этого страна будет задействовать все возможные инструменты, которые есть в ее распоряжении: дипломатические усилия, санкционные, международные суды, добавил Порошенко. По его словам, Украина сделает все, чтобы вернуть Крым.

В январе 2018 г. российский президент Владимир Путин предложил вернуть Украине ее военную технику, которая осталась в Крыму после референдума. Украинские власти неоднократно говорили о необходимости вернуть боевую технику оттуда, отметил Путин. Он добавил, что Россия готова продолжить этот процесс и помочь транспортировать корабли в Одессу. По его словам, техника в плачевном состоянии. Однако командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко возразил, что техника не является хламом.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал предложение российской стороны «жестом доброй воли». Он также подчеркнул, что это официальное предложение. Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже предлагал России вернуть военную технику из Крыма вместе с полуостровом.