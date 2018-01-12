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Песков назвал жестом доброй воли предложение Путина передать Украине корабли из Крыма

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал жестом доброй воли предложение президента Владимира Путина вернуть Украине ее военную технику, оставшуюся в Крыму. «Это еще один жест доброй воли, проявление политического настроя на то, чтобы все-таки сдвинуть процесс украинского урегулирования с мертвой точки», - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что подготовка возвращения военной техники из Крыма потребует контактов с Киевом.

В четверг, 11 января, Путин заявил о готовности России вернуть Украине военную технику, которая осталась на крымском полуострове после отхода из региона украинских военнослужащих. По словам Путина, власти Украины неоднократно поднимали вопрос о возврате военных кораблей, авиации и бронетехники из Крыма.

Путин добавил, что украинская техника находится в плачевном состоянии. Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко возразил, заявив, что украинская военная техника не является хламом. По его словам, на момент присоединения Крыма к России «из восьми боевых кораблей не на ходу был только один».

Воронченко выразил мнение, что к словам российского президента нужно относиться с осторожностью, чтобы не стать «разменной картой в кремлевской игре».