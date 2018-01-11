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Командующий ВМС Украины прокомментировал ситуацию с боевой техникой в Крыму

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что находящаяся в Крыму украинская военная техника не является хламом, передает телеканала «112 Украина».

По его словам, на момент присоединения Крыма к России «из восьми боевых кораблей не на ходу был только один БДК "Альшанский". Там нуждались в ремонте главные двигатели. То, что говорят, что был "хлам" - это не соответствует действительности», - заявил он.

По словам Воронченко, в Крыму находится береговая техника, состоящая из двух батальонов БМП и столько же БТР, из них ремонта требовали только 15-20% военных машин. Также в Крыму находились семь дивизионов артиллерии и четыре минометные батареи. Авиатехника, которая на тот момент была в состоянии эксплуатации, на сегодняшний день находится на территории Украины.

Воронченко заявил, что к словам российского президента Владимира Путина нужно относиться с осторожностью, чтобы не стать «разменной картой в кремлевской игре».