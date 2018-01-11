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Путин заявил о готовности передать Украине военную технику из Крыма

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Президент Владимир Путин заявил о готовности России вернуть Украине военную технику, которая осталась на крымском полуострове после отхода из региона украинских военнослужащих, передает «Интерфакс».

По его словам, ранее власти Украины неоднократно поднимали вопрос о возврате боевой техники из Крыма. «Мы готовы продолжить этот процесс, готовы передать военные корабли Украине, авиационную технику, бронетехнику», - сказал глава государства на встрече с главными редакторами СМИ.

По его словам, украинская техника находится в плачевном состоянии. «Но это уже не наше дело. Она в таком практически и была», - отметил Путин, добавив, что за прошедшие годы эта техника никем не обслуживалась.

По его словам, речь идет о десятках боевых кораблей, десятках самолетов. Путин заявил, что российская сторона готова помочь украинским военным транспортировать корабли в Одессу. «Будет лучше, если украинские военнослужащие просто приедут и их заберут», - уточнил он. Президент также рассказал, что в Крыму имеются боеприпасы, которые невозможно вывезти, их можно только утилизировать.

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Пентагон готовится отразить кибератаку «терабайта смерти»

Ведомости
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Сети Минобороны США сталкиваются с растущей угрозой со стороны хакеров, уровень атак и их интенсивность постоянно прогрессируют, заявил глава департамента защиты информационных систем генерал-лейтенант Алан Линн в ходе выступления на мероприятии Ассоциации по электронике и коммуникациям вооруженных сил. Его слова приводит пресс-служба Пентагона.

Сейчас Пентагон «отлично справляется» с защитой военной инфраструктуры от хакерских атак, оценил Линн. «Но уровень атак, которые мы наблюдали, действительно удивляет и продолжает удивлять», подчеркнул он.

Если несколько лет назад атаки по объему трафика составляли 1-2 гигабайт, то сейчас приходится отражать нападения в размере 600 гигабайт, кроме того, появляются новые способы атак, отметил он.

«Мы будем называть это «терабайтом смерти», – сказал Линн. – Терабайт смерти стоит у нашего порога. Мы готовимся к нему, мы знаем, что он надвигается. Это вопрос времени, когда он атакует нас».

Кибератаки также вынуждают наращивать защитную инфраструктуру военного ведомства. Сейчас в защите от хакеров нуждаются 3,2 млн сотрудников.

Линн отметил, что американским военным киберспециалистам необходимо непрерывно улучшать системы защиты, поскольку противник постоянно развивается.

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«Коммерсантъ» узнал о частной покупке электростанции для майнинга криптовалют

Ведомости
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Впервые в России для майнинга криптовалют могут быть использованы частные электростанции, пишет «Коммерсантъ». Речь идет об активах, входящих в ООО «Губахинская энергетическая компания» (ГЭК), которую у «Т Плюс» Виктора Вексельберга, по официальным данным, приобрела Надежда Симанова. Реальным покупателем, по данным издания, является Алексей Колесник, который в конце декабря 2017 г. возглавил ГЭК.

О Колеснике известно, что в прошлом он возглавлял комитет в Минприроды Татарстана. Ему принадлежит 66% в торгующем топливом ООО «Нордикс-Пермь».

В ГЭК входят Кизеловская ГРЭС мощностью 23,6 МВт, расположенная в Пермском крае, и Сарапульская ТЭЦ - 10 МВт – в Удмуртии. Первая была продана за 30 млн руб., вторая вместе с городскими сетями за 129,3 млн руб.

Сам Колесников подтвердил, что вариант с майнингом он рассматривает на площадке в Удмуртии, но до принятия законодательной базы не будет заниматься им вплотную. Основным проектом бизнесмен называет создание дата-центра. «В перспективе есть идея развить дата-центр: это не только майнинг. К тому же есть закон Яровой о том, что информация должна храниться в России, а дата-центр — это обычная серверная комната»,— пояснил он.

Законодательные нормы для регулирования криптовалюты и блокчейна президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ Подготовить к июлю 2018 г. Сам президент в ходе встречи с главными редакторами российских печатных СМИ и информагентств предостерег от повторения на рынке криптовалют ситуации, в которую попали обманутые дольщики.

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Новости

Россию заподозрили в подготовке кибератак на Олимпийские игры в Пхенчхане

Ведомости
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Предположение о подготовке пророссийскими хакерами кибератак на Олимпийские игры в Пхенчхане высказала Американская компания из Виргинии, специализирующаяся на кибербезопасности – ThreatConnect. На своем сайте она опубликовала сообщение о том, что за последний месяц неизвестными были зарегистрировали домены, копирующие адреса Всемирного антидопингового агентства (WADA), Антидопингового агентства США (USADA) и Олимпийского совета Азии (OCASIA). «Эти подозрительные домены имеют сходство с теми методами, которыми ранее пользовались хакеры из Fancy Bear. Это поднимает вопрос о более широкой кампании против предстоящих зимних игр 2018 г.», - говорится в сообщении.

Накануне хакерская групп Fancy Bear, которую связывают с Россией, опубликовала переписку, поднимающую вопрос о связи сотрудников комиссии юриста Ричарда Макларена с ФБР и минюстом США. Доклад Макларена для WADA о массовом использовании допинга в российском спорте стал основанием для отстранения сборной России от Олимпиады в Пхенчхане. Хакеры обвинили WADA и USADA в организации «крестового похода» против Международного олимпийского комитета (МОК), чтобы отстранить от руководства европейцев.

Эксперты из ThreatConnect обнаружили, что для публикации о «крестовом походе» при создании фальшивых доменах использовались одинаковые адреса электронной почты. При этом отмечается, что сами домены пока остаются пустыми и не дают свидетельств их противоправного использования. Однако эксперты не исключают, что они могут использоваться и как задел для будущих атак.

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Трамп рассказал WSJ о своих «очень хороших отношениях» с лидером КНДР

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп, несколько дней назад сравнивавший ядерные кнопки Вашингтона и Пхеньяна, оценил свои отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном как «очень хорошие». Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal. Несколькими месяцами ранее хозяин Белого дома обзывал северокорейского лидера сумасшедшим, маньяком и человеком-ракетой.

«У меня, возможно, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Я завожу отношения с людьми. Думаю, вы удивлены этому», - заявил Трамп. 6 января президент США допускал возможность своего телефонного разговора с Ким Чен Ыном, заявив, «верит в диалог». Позже он уточнял, что готов к переговорам по поводу ядерной программы. В интервью WSJ Трамп отказался прокомментировать, довелось ли ему лично пообщаться с северокорейским лидером.

Трампу тоже доставалось от Ким Чен Ына. Тот называл президента США «политическим еретиком», «хулиганом и нарушителем порядка», а также «изгоем и гангстером». Пик кризиса в отношениях США и КНДР пришелся на сентябрь 2017 г. после ракетных запусков и ядерных испытаний Северной Кореи и нового витка санкций со стороны ООН. 19 сентября Трамп, с трибуны ООН заявлял, что США могут «полностью разрушить» КНДР. Пхеньян в ответ угрожал испытаниями сверхмощной водородной бомбы в Тихом океане.

Однако уже 12 ноября Трамп неожиданно выразил желание дружить со своим северокорейским визави. «Почему бы Ким Чен Ыну не перестать оскорблять меня, называя «старым», ведь я никогда не называл его «коротким и толстым»? Ну, я ведь так стараюсь быть его другом — и, возможно, когда-нибудь это случится!» — писал Трамп в своем твиттере.

Последние заявления Трампа о «дружбе» были сделаны на фоне межкорейского диалога – первых за последние три года официальных контактов между Пхеньяном и Сеулом. Они рассматриваются как первый шаг к выходу из кризиса. Автор интервью Джеральд Сейб полагает, что в словах Трампа содержется сигналы о стремлении к снижению напряженности в отношениях с КНДР, об отсутствии разногласий в политике Южной Кореи и США и посреднической миссии Сеула, а также о неприемлемости военного варианта решения проблемы.

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В «черный список» США могут войти 50 близких к Кремлю бизнесменов и чиновников

Ведомости
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Фигурантами «кремлевского доклада», над составлением которого сейчас работает Белый дом, могут стать более 50 высокопоставленных чиновников и бизнесменов, близких к российскому президенту. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госорганах США, причастные к реализации политики в отношении России, но не работающие непосредственно над документом. По условиям закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), в список должны войти не только чиновники и бизнесмены, но и члены их семей. Таким образом, список может расшириться до 300 человек.

Сроки представления списка также оговариваются в подписанном президентом США законе – не позднее 29 января. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил на брифинге в Белом доме, что работа над документом идет, и он будет представлен в ближайшее время.

К составлению «кремлевского доклада» причастны Минфин, Госдепартамент и другие ведомства, включая спецслужбы. Об этом ранее изданию заявлял экс-координатор санкционной политики Госдепа Дэниел Фрид. По его словам «черный список» не обязательно будет публичным, он может быть и полностью закрытым.

Российский президент Владимир Путин на встрече с руководителями российских СМИ назвал тему вмешательства в американские выборы-2016 «полной чушью и бредом», и заверил, что «никаких сговоров, никакого вмешательства с нашей стороны не было». 

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Минфин США рассказал о работе над санкционным списком «российских олигархов»

Ведомости
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Руководитель Минфина США Стивен Мнучин подтвердил, что Белый дом продолжает работу над новым санкционным списком против России. Отвечая на вопрос журналиста о санкциях в отношении «российских олигархов», он заявил: «Мы работаем над этим, как мы уже говорили. Список появится в ближайшем будущем. Это то, чему мы уделяем внимание». Запись брифинга доступна на канале Белого дома в YouTube.

Новые ограничительные меры против России могут быть введены в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Список предпринимателей, близких к Кремлю и президенту Владимиру Путину, а также работающих на ОПК, Белый дом должен представить в конгресс к началу февраля. Включение фамилии того или иного бизнесмена в список формально не означает, что против него автоматически будут введены санкции, однако риск его попадания в список граждан особых категорий (Specially Designated Nationals List, SDN) повышается. На практике фигуранты SDN теряют доступ к услугам не только американских, но и европейских банков.

Представители российского ОПК опасаются, что вторичные санкции будут введены именно против сотрудничающих с ним банков, рассказывал «Ведомостям» источник в отрасли. Решение этой проблемы может оказаться в центре внимания штаба для обеспечения устойчивого развития отрасли, сформированного в коллегии военно-промышленной комиссии. О ее создании 9 января сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Для снижения рисков в правительстве обдумывают выделение специализированного банка по обслуживанию оборонно-промышленного комплекса (ОПК). По данным «Коммерсанта», основным кандидатом на эту роль является Российская финансовая корпорация, которая на 100% принадлежит «Рособоронэкспорту» (входит в «Ростех»). РБК ранее сообщал, что для страховки частных банков обсуждается идея проведения финансирования гособоронзаказа через расчетно-кассовый центр при казначействе.

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Командующий ВМС Украины прокомментировал ситуацию с боевой техникой в Крыму

Ведомости
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Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что находящаяся в Крыму украинская военная техника не является хламом, передает телеканала «112 Украина».

По его словам, на момент присоединения Крыма к России «из восьми боевых кораблей не на ходу был только один БДК "Альшанский". Там нуждались в ремонте главные двигатели. То, что говорят, что был "хлам" - это не соответствует действительности», - заявил он.

По словам Воронченко, в Крыму находится береговая техника, состоящая из двух батальонов БМП и столько же БТР, из них ремонта требовали только 15-20% военных машин. Также в Крыму находились семь дивизионов артиллерии и четыре минометные батареи. Авиатехника, которая на тот момент была в состоянии эксплуатации, на сегодняшний день находится на территории Украины.

Воронченко заявил, что к словам российского президента Владимира Путина нужно относиться с осторожностью, чтобы не стать «разменной картой в кремлевской игре».

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ТАСС узнал о поручении Васильевой проверить на плагиат диссертации ее заместителей

Ведомости
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Министр образования и науки Ольга Васильева поручила провести проверку на плагиат научных работ своих заместителей и руководителей департаментов министерства, рассказал ТАСС источник в Минобрнауки.

«После ситуации с Трубниковым, когда к его работе были предъявлены претензии, министр поручила проверить диссертации всех своих заместителей и директоров департаментов», - отметил источник. По его словам, выполнение поручения возложено на департамент аттестации научных и научно-педагогических работников. О сроках проведения проверки источник не рассказал.

Однако он отметил, что в случае обнаружения признаков плагиата в научной работе «речь может идти об утрате доверия министра к своему сотруднику».

11 января замминистра образования Григорий Трубников рассказал ТАСС, что в администрацию президента подали жалобу на качество его диссертационной работы. Жалобу также направили в Минобрнауки. Трубников считает критику своей работы неконструктивной. По его словам, он готов доказать оригинальность работы на любом уровне.

2 октября экспертный совет ВАК по истории рекомендовал лишить министра культуры Владимира Мединского ученой степени за «крайне низкий уровень» проделанного им исследования. Позже диссовет МГУ не нашел в тексте научной работы заимствований, диссовет Белгородского госуниверситета признал работу министра соответствующей критериям ВАК. Представители ученого сообщества, настаивавшие на лишении министра ученой степени, заявляли не о плагиате в его работе, а о низкой научной ценности. В конце октября 2017 г. президиум ВАК принял решение не лишать министра ученой степени.

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Эквадор предоставил Ассанжу гражданство

Ведомости
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Власти Эквадора предоставили основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу статус натурализованного гражданина. Просьба о предоставлении гражданства была подана Ассанжем 16 сентября 2017 г., 12 декабря запрос был удовлетворен. Об этом рассказала министр иностранных дел страны Мария Фернанда Эспиноса.

«Правительство Эквадора уполномочено давать гражданство человеку, находящемуся под защитой, и таким образом облегчить его включение в государство, которое его принимает», - передает ее слова Reuters. Эспиноса отметила, что Эквадор обращался с просьбой к британским властям предоставить дипломатический статус Ассанжу, но Лондон отказал.

По ее словам, власти Эквадора считают, что жизнь Ассанжа может находиться под угрозой, исходящей от «третьих стран».

Ассанж с 2012 г. находится в здании посольства Эквадора в Лондоне. Более пяти лет назад он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище. Ассанж опасается экстрадиции шведскими властями в США. В Швеции был выдан ордер на арест Ассанжа по обвинению в изнасиловании. Ассанж не признавал вины, обвинения он считает политически мотивированными. В США Ассанжу грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь из-за обнародования на сайте WikiLeaks секретных документов госдепа.

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Стиль жизни
Новости

Путин рассказал, где встретил Новый год

Ведомости
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Российский президент Владимир Путин рассказал, где встретил Новый 2018 год. По его словам, он «был дома, а потом ездил на пару дней в Сибирь». Глава государства также отметил, что отдыхает исключительно на родине, передает ТАСС.

«Что касается новогодних праздников и всех других праздников, я все праздники провожу в России, такова традиция, и меня никуда не тянет, честно говоря», - сказал он на встрече с представителями российских СМИ и информагентств. В Сибири было минус 33 градуса, такая погода президенту нравится.

На замечание журналистов о том, что президент Украины Петр Порошенко провел новогодние праздники в семейном кругу на Мальдивских островах, Путин ответил, что не считает такой отдых зазорным. «Во всяком случае, он богатый человек и может себе позволить выехать с семьей за границу, в том числе на Мальдивы или какие-то другие острова», - сказал президент России.

Как Путин щуку ловил

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Финансы
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Путин прокомментировал позицию ЦБ в отношении криптовалют

Ведомости
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Президент России Владимир Путин прокомментировал позицию Центробанка России относительно криптовалют. По его словам, консерватизм регулятора имеет под собой основания. Криптовалюта ничем не обеспечивается, она не может быть инструментом накопления, заявил глава государства на встрече с главными редакторами российских печатных СМИ и информагентств, передает «Интерфакс».

«На сегодняшний день это прерогатива ЦБ в значительной степени, и этих полномочий пока у ЦБ достаточно. Но в целом, конечно, в будущем наверняка нужно будет законодательное регулирование. Центральный банк уже неоднократно формулировал свое отношение к этому делу, так же как и правительство», - сказал Путин. По его словам, подход ЦБ к этому вопросу консервативен. Криптовалюта может быть средством расчета, но не инструментом накоплений, добавил он. «Колебания колоссальные, сегодня ты вложил все, что у тебя есть, а завтра все потерял», - сказал Путин.

Путин отметил схожесть ситуации с криптовалютами с ситуацией с дольщиками. По его словам, нельзя допустить, чтобы в России «так же, как с обманутыми дольщиками, повторилась ситуация с криптовалютой».

Как регулируются криптовалюты в разных странах

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