Политика

Новости

Путин заявил о готовности передать Украине военную технику из Крыма

Президент Владимир Путин заявил о готовности России вернуть Украине военную технику, которая осталась на крымском полуострове после отхода из региона украинских военнослужащих, передает «Интерфакс».

По его словам, ранее власти Украины неоднократно поднимали вопрос о возврате боевой техники из Крыма. «Мы готовы продолжить этот процесс, готовы передать военные корабли Украине, авиационную технику, бронетехнику», - сказал глава государства на встрече с главными редакторами СМИ.

По его словам, украинская техника находится в плачевном состоянии. «Но это уже не наше дело. Она в таком практически и была», - отметил Путин, добавив, что за прошедшие годы эта техника никем не обслуживалась.

По его словам, речь идет о десятках боевых кораблей, десятках самолетов. Путин заявил, что российская сторона готова помочь украинским военным транспортировать корабли в Одессу. «Будет лучше, если украинские военнослужащие просто приедут и их заберут», - уточнил он. Президент также рассказал, что в Крыму имеются боеприпасы, которые невозможно вывезти, их можно только утилизировать.