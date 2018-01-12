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Гройсман предложил России вернуть Крым вместе с военной техникой

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил России вернуть военную технику, оставшуюся в Крыму после ухода из региона украинских военнослужащих, вместе с полуостровом. Так он прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о готовности России вернуть Киеву военную технику из Крыма.

«Встречное предложение президенту России — предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время», — передает его слова телеканал «112 Украина».

Ранее Путин заявил, что в Крыму до сих пор находится украинская военная техника. Они никем не обслуживается, ее состояние российский президент оценил как «плачевное». По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

Представитель украинского МИДа заявил в пятницу, что вопрос возможного возврата техники рассматривается, однако «имеет много аспектов». Накануне командующий ВМС Украины Игорь Воронченко опроверг информацию о том, что оставшаяся в Крыму техника находится в плохом состоянии. По его словам, это не «хлам».