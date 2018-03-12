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Меркель рассказала о подаренной Путиным копченой рыбе

Президент России Владимир Путин однажды презентовал канцлеру Германии Ангеле Меркель копченую рыбку, рассказала сама Меркель журналистам в Берлине.

«Известно, что президент России любит немецкое пиво», – прокомментировала Меркель слова Путина о том, что он получал от нее в подарок немецкое пиво (цитаты по Bloomberg).

«В свою очередь, я однажды получила [от него в подарок] очень хорошую копченую рыбку», – вспомнила Меркель. Канцлер не уточнила, когда произошел обмен подарками.

Российский президент в фильме Андрея Кондрашова «Путин» (опубликовано журналистом Дмитрием Киселевым во «В контакте») рассказал, что иногда получает от Меркель в качестве подарка полюбившееся ему во времена работы в ГДР радебергское пиво.

Bloomberg отмечает, что Меркель пересекалась с Путиным, вероятно, чаще, чем с любым европейским лидером. При этом канцлер ФРГ хорошо говорит по-русски, а российский лидер – по-немецки.