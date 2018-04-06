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Куйвашев подписал закон об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Копия документа опубликована в «Областной газете» – официальном органе властей региона.

«Настоящий закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим после истечения срока полномочий главы муниципального образования «город Екатеринбург», избранного до дня вступления в силу настоящего закона», – уточняется в документе. Таким образом, закон вступит в силу 16 апреля.

3 апреля Законодательное собрание Свердловской области одобрило в трех чтениях законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Теперь главу города будут выбирать депутаты городской думы из числа предложенных спецкомиссией кандидатов. Соответствующее предложение на рассмотрение внес губернатор региона Евгений Куйвашев.

В Екатеринбурге должности мэра и председателя городской думы совмещены, с 2013 г. городом руководит Евгений Ройзман. «Принятие этого закона – это оскорбление жителей Екатеринбурга... Я переживаю не из-за своего нахождения в должности... Я за свою должность не рублюсь, не держусь. Я переживаю просто за статус Екатеринбурга, за возможность наших детей выбирать себе мэра», – заявлял в интервью Business FM Ройзман.

2 апреля в Екатеринбурге прошел согласованный с местными властями митинг против отмены прямых выборов мэра. В акции, по данным мэрии, участвовало около 1700 человек.