Из-под Евгения Ройзмана выбивают мэрское кресло

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман на площади Обороны во время митинга против отмены прямых выборов главы города Донат Сорокин/ТАСС

В Екатеринбурге в понедельник прошел митинг против отмены выборов мэра, на котором выступили глава города Евгений Ройзман, местные политики, а также соратник Алексея Навального Леонид Волков и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Внесенный свердловским губернатором Евгением Куйвашевым законопроект о новом порядке избрания мэра областное законодательное собрание планирует принять во вторник. Руководитель фракции «Единой России» Елена Чечунова говорила «Новому дню», что поддержит законопроект: «Необходимо понимать, что по нему глава [города] не назначается, а тоже избирается – депутатами представительного органа по представлению специальной комиссии. Кроме того, глава, избранный таким образом, наделяется всеми хозяйственными полномочиями».

Оппозиционные депутаты объявили в понедельник, что законопроект не поддержат, но голосов для его принятия все равно хватит, говорит Ройзман. Областные власти специально ждали, когда пройдут президентские выборы, чтобы внести законопроект (это произошло 22 марта), поскольку это могло бы повлиять на настроение горожан, считает он: «Нет никаких оснований менять систему власти в Екатеринбурге, потому что это лучший из городов-миллионников, единственный подобный город, у которого вообще нет долгов, при том что область закредитована. Губернатору бы заняться областью и в город не лезть».

По опросу фонда «Социум», 62% жителей Екатеринбурга отмену выборов мэра не поддерживают, а 71% хотели бы возвращения к системе с «сильным» мэром, избираемым всенародно и имеющим все руководящие полномочия. Такой законопроект внес в заксобрание коммунист Вячеслав Вегнер, предложивший, чтобы мэр возглавлял и городскую администрацию.

Прямые выборы мэров сохранились в столицах всего восьми регионов. Один из таких мэров – глава Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть – недавно выступил в поддержку Ройзмана, написав в своем фейсбуке: «Убежден, что политические последствия такого встраивания мэров в вертикаль – потеря управляемости, утрата ответственности главы города перед людьми».

Ройзман уже заявил, что не пойдет на выборы как депутат, напоминает политолог Александр Пожалов: «Ему политически выгодно уйти непобежденным, что оставит ему свободу выбора – участвовать в выборах в Госдуму, заняться партстроительством или вообще уйти из политики». Даже если бы выборы сохранились, то для Ройзмана они были бы сложнее, чем в 2013 г., полагает эксперт: «Те выборы проходили на фоне противостояния городских элит и областной власти. Тогда [глава администрации губернатора] Владимир Тунгусов был одним из ключевых руководителей горадминистрации, а теперь он эффективно играет в областной команде. В городе сейчас нет острого конфликта между региональными и городскими властями, а именно при таких конфликтах у кандидатов оппозиции всегда больше шансов победить».

Политолог Михаил Виноградов видит тенденцию к отмене прямых выборов мэров и в оставшихся городах: «Но в том же Новосибирске осенью выборы губернатора с не самым сильным врио Андреем Травниковым, Локоть может на них выдвинуться и использовать их для ослабления Травникова. Ройзман свой недопуск на выборы не использовал в таких целях». Законопроект направлен на политическое уничтожение Ройзмана, полагает эксперт: «Другое дело, что, в отличие от Локотя, он не управлял городом: в Екатеринбурге мэр – представительская фигура, а ключевые полномочия у главы администрации».