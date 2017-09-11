Волшебники против сказочников

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Элла Памфилова провела свою вторую избирательную кампанию. Максим Стулов / Ведомости

Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова провела свою вторую избирательную кампанию. Изменилось ли что-нибудь на наших выборах? Возьмем два нашумевших примера.

Сюжет первый. За день до голосования в YouTube появляется видео, на котором женщина, похожая на замглавы управы московского района, раздает людям, похожим на председателей участковых комиссий (УИК), конверты с «авансом» и учит, как сделать правильный результат. Как на подобные разоблачения реагировали вышестоящие избиркомы лет пять назад? Обычно никак. А председатель ЦИК Владимир Чуров, помнится, еще и подводил под это «никак» железное обоснование, объясняя, что все клеветнические видео делаются в Калифорнии на конспиративных квартирах.

А что происходит теперь? Мосгоризбирком проводит срочное заседание, обращается в правоохранительные органы с просьбой «пресечь противоправные действия», поручает территориальной комиссии отстранить виновных от работы и просит мэрию принять меры по отношению к главной героине. В итоге уже через несколько часов уволены не только проштрафившаяся заместительница, но и глава управы, а заодно заменены и все председатели УИК района.

Но вот другой сюжет. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман обвиняет областные власти в том, что они принудили муниципальных депутатов подписаться за «правильных» кандидатов в губернаторы, лишив его даже теоретической возможности преодолеть муниципальный фильтр. Что на такие выпады отвечало прежнее избирательное начальство? Что все это ложь, свободных подписей было достаточно, но кандидат вообще не собирался баллотироваться, а хотел лишь попиариться на выборах. А что сказали нынешние руководители Свердловского облизбиркома и председатель ЦИК Памфилова? Что это ложь, подписей было достаточно, а кандидат хотел лишь попиариться.

Почему же одни избиркомы действуют в стиле «волшебника» Чурова, а другие проявляют сказочный демократизм? Ответ, мне кажется, прост. Как не раз говорила сама Памфилова, чистота выборов в России зависит не от ЦИК, а от губернаторов и подконтрольных им избиркомов. В Москве власти решили провести образцовую (по крайней мере внешне) кампанию – правда, для страховки пришлось минимизировать информирование избирателей (за что МГИК даже получил по шапке от Памфиловой), но в целом интересы мэрии и ЦИК совпали. В Свердловской же области демократия в планы властей, похоже, не входила, а председатель ЦИК в споре губернатора и мэра просто выбрала меньшее, по ее мнению, из двух зол.