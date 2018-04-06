Политика

Новости

Захарова назвала важной уликой кремированных животных Скрипаля

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова считает, что две погибшие морские свинки и кот экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля могли быть важными уликами в деле об отравлении. Однако животные не только погибли при странных обстоятельствах, но и были кремированы. Об этом Захарова написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, только на первый взгляд эта тема может быть причиной для шуток из серии «убрали важных свидетелей». «На самом деле это действительно "важные свидетели", раз речь идет о химическом отравляющем веществе, которое, по целому ряду версий, могло быть применено в доме Скрипаля», - отметила она.

Захарова удивлена информацией в британских СМИ о том, что свинки умерли от обезвоживания, так как их не забрали из дома. «То есть как? Обыск был, а животных не заметили?» - риторически спросила она.

По ее словам, с котом «поступили... иначе», судя по сообщениям в британских газетах. Животное якобы доставили в лабораторию Портон-Дауна, а спустя какое-то время усыпили. «Почему усыпили? Ответ: потому что кот был «в стрессовом состоянии», так как его тоже «не заметили» при обыске», - прокомментировала ситуацию Захарова.

Захарова считает, что животные могли быть важной уликой, но их кремировали. «По нашим данным», о том, что в доме Скрипаля находятся домашние животные, знала телекомпания BBC, но «по каким-то причинам» она скрыла данную информацию. По ее словам, «хотелось бы получить разъяснения».

Захарова отметила, что опыты с нервно-паралитическим газом на морских свинках проводились именно в британском Портон-Дауне. «За 40 лет в лаборатории данные исследования проводились на 3400 этих животных», - утверждает Захарова.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ