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На Украине суд арестовал капитана российского судна «Норд»

Херсонский городской суд арестовал на два месяца капитана задержанного на Украине российского судна «Норд» Владимира Горбенко, передает ТАСС со ссылкой на представителя российского консульства на Украине.

«Заключение под стражу на два месяца с возможностью внесения залога», - сказал он.

Представитель генконсульства России в Одессе заявил, что защита планирует обжаловать решение суда. «Мы обсудили с адвокатами ситуацию вокруг решения суда. Адвокаты заявили, что будут подавать апелляцию», - сказал он, заявив, что «залог будет внесен сегодня».

Горбенко обвиняется в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Ему грозит до пяти лет тюрьмы с конфискацией транспортного средства.

При этом Приморский районный суд Мариуполя рассматривает дело об административном правонарушении против остальных членов экипажа судна. В случае если они будут признаны виновными, суд оштрафует их.

Украинские пограничники задержали судно «Норд» в Азовском море 25 марта. На его борту 10 граждан России. Судно отбуксировали в порт Бердянска.