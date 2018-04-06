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Явлинский опроверг информацию об отказе выдвигаться в президенты

Основатель «Яблока» Григорий Явлинский пока не отказывается от намерения принять участие в следующих президентских выборах. Об этом сообщает РБК.

По его словам, его неправильно поняли. «В изменении своего имиджа я больше ничего нового сделать не могу. Я говорил о том, что нужны новые кандидаты в президенты. Я хотел бы помериться с ними силой», – отметил Явлинский.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что основатель «Яблока» не будет принимать участие в следующих выборах. Он выдвигался ранее уже три раза: в 1996 г., в 2000 г. и в 2018 г. На последних выборах он набрал 1,05%, а лучший результат показал в 1996 г. – 7,3%.

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