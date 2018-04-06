Политика

Новости

Россия возобновит борьбу за дополнительную территорию арктического шельфа

Президент России Владимир Путин в пятницу распорядился завершить работу по разграничению внешней границы континентального шельфа России. Об этом он заявил на расширенном заседании Совета безопасности России. Вопрос об установлении юрисдикции России над дополнительной территорией в Арктике обсуждался в ООН с 2001 г., тогда российскую сторону попросили предоставить дополнительные научные аргументы в обоснование своих требований.

«Действовать здесь нужно основательно, аргументированно, твердо отстаивая наши национальные интересы», — обратился президент к участникам заседания. У России уже есть успешный опыт решения таких задач, напомнил Путин: «Имею в виду международное признание в 2014 г. прав России на часть Охотского моря, которая ранее считалась открытой».

Конвенция по морскому праву позволяет расширять экономическую зону государств при условии, что морское дно за ее пределами является естественным продолжением окраины материка. Помимо России на территории под Северным Ледовитым океаном претендуют Дания, Канада, Норвегия и США. Интерес государств к северным морям обусловлен тем, что под их дном, по мнению геологов, может находиться около 30% неразведанных запасов природного газа и 15% - нефти. Россия подала в ООН обновленную заявку на расширение арктического шельфа еще в 2015 г.