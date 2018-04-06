Политика

Новости

СМИ сообщили новые подробности расследования США о вмешательстве в выборы

Спецпрокурор США получил новую информацию о встрече представителей президента США Дональда Трампа и Кремля. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

Основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс встретился на Сейшельских островах с гендиректором РФПИ Кириллом Дмитриевым в январе 2017 г. перед инаугурацией Трампа. Эта встреча, возможно, не была случайной, отмечает ABC. Принс во время допроса описывал эту встречу именно как случайную – «за кружкой пива», писала газета The Washington Post. По его словам, он прилетел на острова для встречи с представителем ОАЭ и был неожиданно представлен Дмитриеву. Однако у Мюллера есть доказательства, что эта встреча была попыткой установить канал взаимодействия между администрацией США и Кремлем.

Дмитриев тесно связан с семьей российского президента Владимира Путина, отмечала ранее Financial Times. Шесть источников газеты утверждают, что жена гендиректора РФПИ близка к Катерине Тихоновой, которую многие СМИ называют дочерью Путина. Именно близкая дружба жены Дмитриева и Тихоновой сделали его влиятельной фигурой в Кремле, сказали источники Financial Times.