Политика

Новости

Посол России в Великобритании попросил Бориса Джонсона о личной встрече

Посол России в Лондоне Александр Яковенко направил министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону личную ноту с предложением о встрече. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства.

«Давно назрела встреча посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери», – заявили в пресс-службе.

В посольстве надеются на «конструктивный ответ британской стороны» и рассчитывают на организацию встречи Джонсона и Яковенко в ближайшее время, добавил пресс-секретарь.

Отношения России и Великобритании ухудшились после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери в начале марта. Лондон обвинил Москву в покушении на Скрипалей и выслал российских дипломатов. США, Канада и многие европейские страны поддержали решение Британии и тоже ввели дипломатические санкции в отношении России.

Москва отвергает обвинения, настаивая на том, что Лондон не представил никаких доказательств причастности России. Российская сторона ответила зеркальными мерами, выслав зарубежных дипломатов.

Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге