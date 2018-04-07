Посол России в Великобритании попросил Бориса Джонсона о личной встрече

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Посол России в Лондоне Александр Яковенко направил министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону личную ноту с предложением о встрече. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства.
«Давно назрела встреча посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери», – заявили в пресс-службе.
В посольстве надеются на «конструктивный ответ британской стороны» и рассчитывают на организацию встречи Джонсона и Яковенко в ближайшее время, добавил пресс-секретарь.
Отношения России и Великобритании ухудшились после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери в начале марта. Лондон обвинил Москву в покушении на Скрипалей и выслал российских дипломатов. США, Канада и многие европейские страны поддержали решение Британии и тоже ввели дипломатические санкции в отношении России.
Москва отвергает обвинения, настаивая на том, что Лондон не представил никаких доказательств причастности России. Российская сторона ответила зеркальными мерами, выслав зарубежных дипломатов.
Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге
Евгений Егоров для Ведомостей
29 марта МИД России объявил об ответных мерах России в отношении США. Из-за дела Скрипаля администрация президента США решила выслать из страны 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников постоянного представительства при ООН, и закрыть генконсульство России в Сиэтле. Россия вышлет аналогичное число американских дипломатов. Генконсульство в Петербурге должно быть закрыто до 31 марта
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В немецком городе Мюнстер грузовик въехал в толпу людей, сообщает Spiegel. По предварительным данным, есть погибшие и раненые, число пострадавших уточняется. Водитель грузовика мертв, «он убил себя», сообщает Focus со ссылкой на данные правоохранительных органов.
Полиция на странице в Twitter подтвердила информацию о происшествии. Предварительно, происшедшее рассматривается как теракт, но полиция призвала не делать преждевременных выводов. Жителей города попросили избегать посещения района, где произошла авария, там проводится масштабная операция. Полицейские проверяют грузовик на наличие взрывчатки.
Газета Rheinische Post со ссылкой на источник в полицейских кругах сообщает о трех погибших и 30 пострадавших. По данным Westfalischen Nachrichten, число раненых может достигать 50. Bild сообщил, что погибших нет, но шесть человек находятся в критическом состоянии.
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Сетевое оборудование Cisco подверглось 6 апреля массивной кибератаке, что привело к сбоям в работе популярных сайтов рунета, сообщила «Лаборатория Касперского» со ссылкой на источники.
«Злоумышленники перезаписывают образ системы Cisco IOS и меняют конфигурационный файл, оставляя в нем послание “Do not mess with our elections” (“Не вмешивайтесь в наши выборы”)», – говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».
Для атаки использовался бот, сканирующий через поисковик интернета вещей Shodan или через собственную утилиту Cisco устройства на предмет наличия уязвимости, полагают эксперты. В результате целые дата-центры оказались недоступны.
Масштабы атаки пока не ясны, но они могут быть очень серьезными, считает «Лаборатория Касперского». Атака в большей степени была нацелена на русскоязычный сегмент интернета, полагает компания.
Эксперты антивирусных компаний «Доктор Веб», Eset и «Лаборатории Касперского», а также компании Digital Security (анализ уязвимостей IT-систем) перечислили самые важные кибератаки в истории. Червь Морриса – один из первых сетевых червей, распространяемых через интернет. Написан аспирантом Корнеллского университета Робертом Таппаном Моррисом и запущен 2 ноября 1988 г. в Массачусетском технологическом институте. Ущерб от червя Морриса был оценен примерно в $96,5 млн. На фото дискета с исходным кодом червя, хранящаяся в музее науки в Бостоне
1/10
Flickr
Компьютерный вирус «Чернобыль», также известный под именами «Чих» и CIH, стал первой вредоносной программой, которая была способна повредить аппаратную часть компьютера – микросхему Flash BIOS. Вирус впервые появился в июне 1998 г., и с тех пор его эпидемия не прекращалась
2/10
Magnus Johansson / AP
В марте 1999 г. вирус Melissa стал первым вредоносным кодом, распространяющимся по электронной почте. Была нарушена работа почтовых серверов нескольких крупных компаний во многих странах. Механизм распространения вируса вызывал взрывную волну инфицированных писем. В результате резко возрастала нагрузка на почтовые серверы и существенно замедлялась – или прекращалась – обработка почтовых сообщений. Ущерб от эпидемии оценили в $80 млн. На фото эксперты Фредрик Бьорк (слева) и Джоан Экстром, которые помогли ФБР вычислить автора Melissa
3/10
Максим Стулов / Ведомости
Вирус Mafiaboy, распространившийся в 2000 г., – одна из первых полномасштабных DDoS-атак (распределенный отказ в обслуживании) через интернет-серверы крупных компаний. Атаку на несколько известных сайтов, включая Yahoo, Fifa.com, Amazon, Dell, eBay и CNN, начал ученик канадской средней школы. Ущерб составил примерно $1,2 млрд
4/10
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Cabir – первый мобильный вирус – полноценный компьютерный червь, заражавший мобильные телефоны в 2004 г. Если телефон был заражен Cabir, то каждый раз при включении телефона на экране показывалось сообщение «Caribe». Вирус маскировался под программу для защиты телефона Caribe Security Manager, которую в виде специального файла пользователь должен был установить самостоятельно. Также он пытался заразить телефоны через Bluetooth
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
ZeuS – троянская программа, появившаяся в 2007 г., – первый в истории случай распространения вредоносного софта через социальные сети. Пользователям Facebook передавалось несколько фотосообщений, которые переадресовывали на сайты с вирусом ZeuS. Затем троянская программа внедрялась в систему, перехватывала регистрационные данные пользователя, что позволяло похищать средства со счетов клиентов ведущих европейских банков. Вирусная атака затронула Испанию, Италию, Германию и Нидерланды. Атакам подверглись не только персональный компьютер жертвы, но и мобильные устройства
6/10
Vahid Salemi / AP
StuxNet – первый вирус военного назначения и первое реально использованное кибероружие. Он атаковал промышленные системы, которые управляли производственными процессами в 2010 г. StuxNet вывел из строя ядерные объекты Ирана, физически разрушив инфраструктуру: тогда могло пострадать до 20% ядерных центрифуг Ирана (на фото одно из предприятий Ирана)
7/10
Patrick T. Fallon/Bloomberg
Вирус Lazarus в 2014 г. привел к масштабной утечке личных данных сотрудников Sony Pictures, электронной почты и неизданных фильмов киностудии. Потери компании были оценены в $100 млн (из них $83 млн – из-за потери готовящихся к прокату картин). Считается, что атака на серверы Sony была выполнена кибергруппой Lazarus, связанной с правительством Северной Кореи
8/10
Денис Абрамов / Ведомости
Специально разработанный для атак на энергетические компании вирус Industroyer предположительно стал причиной сбоев в энергоснабжении в Киеве в декабре 2016 г. Использует четыре легитимных протокола связи, широко распространенных в энергетике, управлении транспортом, водоснабжении и др. Как следствие, он не требует от хакеров предварительного поиска уязвимостей в сетях
9/10
Frank Augstein / AP
Знаменитый вирус-шифровальщик WannaCry в мае 2017 г. атаковал 200 000 компьютеров в 150 странах мира. Ущерб оценен в $1 млрд. Вирус проникал на компьютеры с операционной системой Windows, куда не были установлены обновления, шифровал содержимое жестких дисков и требовал с пользователей $300 за расшифровку. На фото британский IT-эксперт Маркус Хатчинс, которому приписывают нейтрализацию вируса-вымогателя. Правда, спустя два месяца Хатчинса арестовали в США по обвинению в распространении другой вредоносной программы – Kronos. С помощью этого вируса в 2014-2015 гг. кибермошенники успешно воровали данные банковских карт
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Племяннице бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории Скрипаль отказали в предоставлении британской визы, сообщает русская служба ВВС со ссылкой на письмо об отказе из консульского отдела.
Консулов смутили два момента. Во-первых, они усомнились в целесообразности визита Виктории Скрипаль в Британию: в настоящий момент экс-полковник не может принимать гостей и нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет видеть двоюродную сестру, следует из письма. Кроме того, нет никаких свидетельств того, что Виктория Скрипаль ранее посещала Сергея и Юлию в Великобритании.
Во-вторых, Виктория Скрипаль не предоставила доказательств того, что у нее есть средства на дорожные расходы и длительное пребывание в Великобритании. В заявлении она указала, что не работает, а на вопрос о том, если ли у нее сбережения или иные доходы, ответила отрицательно.
Сама Виктория в разговоре с корреспондентом русской службы ВВС заявила, что для нее решение консульства не стало неожиданностью. По ее словам, с понедельника она начнет работать и откроет счет в банке, после чего попробует еще раз подать документы на визу.
В четверг, 5 апреля, СМИ обнародовали аудиозапись телефонного разговора Юлии Скрипаль с находящейся в России двоюродной сестрой Викторией. Подтверждения подлинности этой аудиозаписи нет. Виктория Скрипаль в ходе разговора пообещала приехать в Лондон.
В пятницу национальная служба Великобритании сообщила, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль вышел из критического состояния – его самочувствие «быстро улучшается» и он «хорошо реагирует на лечение».
Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ
Toby Melville / REUTERS
4 марта в Солсбери с признаками отравления сильнодействующим веществом были госпитализированы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным Скотланд-Ярда, они находятся в больнице в критическом состоянии. На фото: ресторан Zizzi, который Скрипаль с дочерью посещали в день, когда отравились
1/6
Misha Japaridze / AP
В России Скрипаля обвиняли в шпионаже. Он был задержан в 2004 г., лишен всех званий и приговорен к 13 годам тюремного заключения. В 2010 г. он получил убежище в Великобритании после «шпионского обмена» между США и Россией по «делу Анны Чапман»
2/6
Andrew Matthews / PA Images / TASS
В ресторане Zizzi и пабе Mill были обнаружены следы вещества, которым предположительно отравились Скрипаль и его дочь. Медики посоветовали всем, кто посещал эти заведения во второй половине дня 4 марта, принять меры предосторожности. По данным BBC, рекомендации касаются примерно 500 человек: им посоветовали постирать одежду, которая была на них в тот день, и протереть сумки и мобильные телефоны влажными салфетками. Медики заверили, что риск для населения минимален
3/6
PA Images / TASS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала «очень вероятным» российский след в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, анализ различных служб, «работавших 24 часа в сутки», показал, что при отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». Мэй подчеркнула, что в этой связи существует две возможности: либо это было «прямое действие российского государства», либо Россия «утратила контроль» над запасами своего химического оружия. Российский МИД назвал заявления Мэй «цирковым шоу в британском парламенте»
4/6
Andrew Matthews / PA Images / TASS
К расследованию отравления Скрипаля подключились Вооруженные силы Великобритании. В Солсбери отправились около 180 военнослужащих, в том числе специалисты по химической, биологической и радиационной защите. В полиции поясняли, что помощь военных нужна, чтобы обезвредить объекты на месте происшествия
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Andrew Parsons / ZUMA Press / TASS
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы начали масштабный поиск улик в доме Скрипаля, а также оцепили могилы его жены и сына. В Скотланд-Ярде сообщили, что не будут эксгумировать тела, и что могилу оцепили по «оперативным причинам». По данным The Guardian, супруга Скрипаля Людмила умерла в 2012 г. от рака, а их сын Александр скончался в Санкт-Петербурге в июле прошлого года, ему было 43 года
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Французской авиакомпании Air France пришлось отменить около 30% рейсов из-за забастовки сотрудников, недовольных зарплатами, сообщает Associated Press. Перебои коснулись как внутренних, так и международных рейсов.
Авиакомпания призывает пассажиров уточнять информацию о полетах и предлагает бесплатно обменять билеты.
Это уже пятая забастовка сотрудников Air France с начала февраля, количество отмененных рейсов растет. За каждый день забастовки авиакомпания теряет миллионы евро.
Сотрудники требуют от руководства поднять зарплаты на 6%, однако в компании согласились увеличить жалованье лишь на 1%.
Ранее на этой неделе три крупнейших профсоюза работников железнодорожного транспорта Франции – CGT, CFDT и Unsa – инициировали серию масштабных забастовок. Они намерены до конца июня провести еще ряд забастовок.
Во Франции забастовка железнодорожников переросла в беспорядки
Christophe Ena / AP
Во Франции забастовка железнодорожников переросла в массовые беспорядки. Группы молодых людей в черных одеждах бьют витрины магазинов и офисов по пути движения, жгут файеры и бросают петарды. Бастующие кидают в полицейских бутылки, переворачивают мусорные контейнеры. Полицейские применяют против демонстрантов дубинки, распыляют слезоточивый газ.
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Philippe Wojazer / Reuters
Участники акции выступают против реформы Национальной компании французских железных дорог SNCF. Четыре основных профсоюза планируют проводить двухдневные забастовки через каждые три дня в течение трех месяцев - до 28 июня.
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Christophe Ena / AP
Железнодорожная реформа предполагает, в частности, введение в отрасль конкуренции, а также устранение в будущем правового статуса железнодорожника, который наделяет машинистов поездов рядом льгот (защита от увольнений по экономическим причинам, увеличенный отпуск, ранний выход на пенсию).
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Christophe Ena / AP
В забастовке во вторник приняли участие 34% сотрудников SNCF, заявила компания.
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Christophe Ena / AP
Были отменены 88% высокоскоростных поездов TGV и 80% региональных поездов, а также часть международных поездов. Из-за этого день получил название «черный вторник».
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Laurent Cipriani / AP
Реформы Макрона направлены на то, чтобы сделать SNCF более конкурентоспособной, так как правила ЕС обязывают Францию открыть свой рынок железнодорожных перевозок.
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Francois Mori / AP
В Париже на платформах вокзалов наблюдается давка, участились случаи падения пассажиров на железнодорожные пути
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Экипаж арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд» отпустили на свободу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании – судовладельца Анну Шевелеву.
«Команда, за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе. Но им еще необходимо 10-го явиться на допрос в СБУ (Служба безопасности Украины – ред.) в связи с делом капитана», – сказала Шевелева.
Моряки провели на арестованном судне более 10 дней. Украинские пограничники задержали «Норд» в Азовском море 25 марта. На борту судна находились 10 членов экипажа, все они граждане России. Судно отконвоировали в порт Бердянска, спустя пять дней суд постановил арестовать его.
Капитан «Норда» обвиняется в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Суд избрал капитану меру пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога в размере $1300. Защита уже внесла залог, капитана должны отпустить 10 апреля.
На остальную команду наложили административные штрафы по статье о незаконном пересечении границы.
«Норд» вышел из Крыма в Азовское море 24 марта в составе колонны российских судов для промысла тюльки. Все 10 дней, пока судно стояло в порту, в его трюме пропадало несколько тонн рыбы, передают СМИ.
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Министерство иностранных дел России прокомментировало новые санкции США. По мнению МИДа, вводя санкции в отношении российских компаний, США «бьют и по простым американцам, собственным избирателям», разрушая экономическое сотрудничество.
«Безостановочным использованием санкций, в том числе для устранения подобными административными методами конкурентов на зарубежных рынках, Вашингтон фактически записал себя в противники рыночной экономики и свободной честной конкуренции», – говорится в комментарии МИДа.
Россия не оставит новые санкции «без жестокого ответа», добавили в ведомстве.
В пятницу минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Всего в новом списке 26 человек и 15 компаний.
Причиной для введения санкций стали ситуации на Украине, в Сирии, кибератаки, но «прежде всего попытки России подорвать западную демократию», говорится в сообщении минфина США.
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Суд в Мариуполе постановил оштрафовать большинство членов экипажа крымского рыболовецкого судна «Норд», задержанного погранслужбой Украины почти две недели назад в Азовском море. Решения по двум морякам пока нет.
«Ждем результаты по двум последним. Пока по всем штрафы, паспорта не вернули, членам экипажа еще необходимо прийти на допрос в СБУ по делу капитана», - сказала «Интерфаксу» представитель компании - владельца судна Анна Шевелева.
Членам экипажа вменяют ч. 2 ст. 204 КоАП Украины («незаконное пересечение границы», санкция - штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста).
Ранее в пятницу Херсонский горсуд избрал капитану судна Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 31 мая с возможностью внесения 35 240 гривен залога (около $1300).
Госпогранслужба Украины задержала сейнер с 10 членами экипажа 25 марта. «Норд» вышел из Крыма в Азовское море 24 марта в составе колонны российских судов для промысла тюльки. МИД России требует от Киева немедленно отпустить экипаж «Норда».
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Москва призвала власти Великобритании объяснить ситуацию с выдачей визы племяннице бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории Скрипаль. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Мы настоятельно призываем Великобританию официально сделать заявление и объясниться по поводу того, что происходит с визой для Виктории Скрипаль. Это полное форменное безобразие - то, что мы видим, когда страна, которая высказывается по любому аспекту российской внутренней политики, почему-то отказывается от комментария в плане выдачи британской визы в таких обстоятельствах», - сказала Захарова в эфире канала «Россия 24».
Она считает, что официальные лица Великобритании из гуманитарных соображений «обязаны найти в себе силы и высказаться официально по поводу хотя бы этого аспекта».
«Есть чрезвычайная ситуация, в которую попали российские граждане на территории Великобритании. Речь идет об их жизни. Никто из России не имеет никакого доступа к ним. И на сегодняшний момент мы не понимаем, что происходит с доступом или недоступом родственницы к этой семье», - добавила Захарова.
Ранее в пятницу британские СМИ сообщили, что Лондон уведомил Викторию Скрипаль о том, что ей не дадут визу.
В четверг, 5 апреля, СМИ обнародовали аудиозапись телефонного разговора Юлии Скрипаль с находящейся в России двоюродной сестрой Викторией. Подтверждения подлинности этой аудиозаписи нет. Виктория Скрипаль в ходе разговора пообещала приехать в Лондон.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их доставили в больницу в состоянии комы.
Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ
Toby Melville / REUTERS
4 марта в Солсбери с признаками отравления сильнодействующим веществом были госпитализированы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным Скотланд-Ярда, они находятся в больнице в критическом состоянии. На фото: ресторан Zizzi, который Скрипаль с дочерью посещали в день, когда отравились
1/6
Misha Japaridze / AP
В России Скрипаля обвиняли в шпионаже. Он был задержан в 2004 г., лишен всех званий и приговорен к 13 годам тюремного заключения. В 2010 г. он получил убежище в Великобритании после «шпионского обмена» между США и Россией по «делу Анны Чапман»
2/6
Andrew Matthews / PA Images / TASS
В ресторане Zizzi и пабе Mill были обнаружены следы вещества, которым предположительно отравились Скрипаль и его дочь. Медики посоветовали всем, кто посещал эти заведения во второй половине дня 4 марта, принять меры предосторожности. По данным BBC, рекомендации касаются примерно 500 человек: им посоветовали постирать одежду, которая была на них в тот день, и протереть сумки и мобильные телефоны влажными салфетками. Медики заверили, что риск для населения минимален
3/6
PA Images / TASS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала «очень вероятным» российский след в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, анализ различных служб, «работавших 24 часа в сутки», показал, что при отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». Мэй подчеркнула, что в этой связи существует две возможности: либо это было «прямое действие российского государства», либо Россия «утратила контроль» над запасами своего химического оружия. Российский МИД назвал заявления Мэй «цирковым шоу в британском парламенте»
4/6
Andrew Matthews / PA Images / TASS
К расследованию отравления Скрипаля подключились Вооруженные силы Великобритании. В Солсбери отправились около 180 военнослужащих, в том числе специалисты по химической, биологической и радиационной защите. В полиции поясняли, что помощь военных нужна, чтобы обезвредить объекты на месте происшествия
5/6
Andrew Parsons / ZUMA Press / TASS
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы начали масштабный поиск улик в доме Скрипаля, а также оцепили могилы его жены и сына. В Скотланд-Ярде сообщили, что не будут эксгумировать тела, и что могилу оцепили по «оперативным причинам». По данным The Guardian, супруга Скрипаля Людмила умерла в 2012 г. от рака, а их сын Александр скончался в Санкт-Петербурге в июле прошлого года, ему было 43 года
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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал руководство Роскомнадзора и Telegram найти компромисс в связи с возможной блокировкой мессенджера в России. Об этом он написал в своем Telegram.
Он добавил, что он активный пользователь Telegram и ведет не только свой канал, но и пользуется мессенджером по работе и личным вопросам. Кадыров считает Telegram очень удобным: «Молодцы, что придумали стикеры: длинное сообщение можно заменить картинкой».
При этом он подчеркнул, что «во главу нужно ставить не удобство и комфорт, а государственные интересы и законы РФ, которые нужно исполнять». Кадыров добавил, что не сторонник блокировки Telegram и надеется на компромиссное решение Роскомнадзора и Telegram.
В пятницу Роскомнадзор подал иск об ограничении доступа к Telegram, и если мессенджер не передаст ключи ФСБ, то это может привести в конечном итоге к его блокировке.
10 самых безопасных мессенджеров
Reuters
Международная правозащитная организация Amnesty International составила рейтинг самых защищенных месенджеров. Первую строчку заняли Facebook Messenger и WhatsApp (оба они принадлежат компании Facebook)
1/11
Е. Разумный / Ведомости
WhatsApp поделил первое место среди самых безопасных с Facebook Messenger, получив 67 баллов из 100 возможных
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Н. Рыхлик / Ведомости
Второе место у iMessage (73 балла). В первую очередь эксперты рассматривали наличие в сервисе шифрования — основного способа защитить неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений от онлайн-угроз
3/11
Н. Рыхлик / Ведомости
Еще один мессенджер от Apple - FaceTime - также на втором месте (67 баллов). End-to-end шифрование (ключ от переписки формируется на конечном устройстве, например смартфоне пользователя) включено по умолчанию у шести мессенджеров из списка
4/11
Е. Разумный / Ведомости
Telegram, разработанный основателем социальной сети «В контакте» Павлом Дуровым, оказался на третьей строчке. Он набрал 67 баллов, однако авторы рейтинга подчеркивают, что end-to-end шифрование в Telegram не включено по умолчанию. «Жаль, что «неправительственные организации» действуют как pr-инструмент правительства и корпораций», - прокомментировал рейтинг в Twitter Павел Дуров
5/11
Е. Разумный / Ведомости
Новый мессенджер от Google с end-to-end шифрованием — Allo (компания выпустила его в мае 2016 г.) набрал 53 балла, заняв четвертую строчку рейтинга
6/11
Е. Разумный / Ведомости
Такое же количество баллов (53) у еще одного мессенджера от Google - Duo
7/11
Е. Разумный / Ведомости
Еще один мессенджер от Google - Hangouts, позволяющий пользователю обмениваться sms и mms без end-to-end шифрования, также набрал 53 балла
8/11
Е. Разумный / Ведомости
Приложение для обмена мгновенными сообщениями Line от одноименной японской компании набрало 47 баллов
9/11
Е. Разумный / Ведомости
Мессенджер Viber также набрал в рейтинге 47 баллов
10/11
Е. Разумный / Ведомости
Skype не вошел в десятку самых безопасных мессенджеров, набрав 40 баллов. Низкие оценки Amnesty также получили сервисы Snapchat, Blackberry Messenger, QQ и WeChat
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Президент ВТБ Андрей Костин, подпавший под новые санкции минфина США, спокойно к этому отнесся. В интервью «России 1» отметил, что живет и будет жить в России: «Какие-то неудобства будут, но это мелочи - не поехать на сессию МВФ, мы это переживем» (цитата по «Интерфаксу»).
Костин традиционно участвовал в осенних сессиях МВФ, проходящих в Вашингтоне.
Минфин США 6 апреля ввел новые санкции в отношении российских бизнесменов и чиновников. В список попали 26 человек и 15 компаний. Минфин объяснил новые санкции ситуацией на Украине, в Сирии, кибератаками, но «прежде всего попытками России подорвать западную демократию».
Кто подпал под новые санкции США
Андрей Гордеев / Ведомости
Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Как отмечается в сообщении ведомства, всего в списке 26 человек и 15 компаний.
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
1/27
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Богданов, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз»
2/27
Евгений Разумный / Ведомости
Олег Дерипаска, основной владелец UC Rusal
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Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
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Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Фрадков, бывший премьер-министр
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Евгений Биятов / РИА Новости
Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»
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Максим Стулов / Ведомости
Олег Говорун, начальник управления администрации президента
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Денис Гришкин / Ведомости
Сулейман Керимов, член Совета Федерации
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Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел
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Сергей Портер / Ведомости
Константин Косачев, председатель международного комитета Совета Федерации
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Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Костин, предправления ВТБ
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Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Миллер, предправления «Газпрома»
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Евгений Разумный / Ведомости
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
13/27
Андрей Махонин / Ведомости
Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России»
14/27
Николай Галкин / ТАСС
Игорь Ротенберг, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг»
15/27
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Шамалов, совладелец «Сибура»
16/27
Михаил Метцель / ТАСС
Евгений Школов, помощник президента России по кадровым вопросам
17/27
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Андрей Скоч, депутат Госдумы
18/27
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Торшин, заместитель председателя Центробанка России
19/27
Денис Гришкин / Ведомости
Владимир Устинов, полпред президента России в Южном федеральном округе
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МВД
Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД
21/27
Андрей Гордеев / Ведомости
Виктор Вексельберг, владелец «Реновы»
22/27
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора
23/27
Сергей Гунеев / РИА Новости
Виктор Золотов, директор Росгвардии
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instagram.com/miguelleone
Леон Мартинез
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Перез Альвеар
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Ilya Naymushin / Reuters
Также санкции ввели против 15 компаний:
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)