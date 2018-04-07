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CNN узнал о секретной подготовке встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном

Представители Вашингтона и Пхеньяна проводят секретные переговоры по подготовке встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации американского президента.

По данным канала, в переговорах участвует директор ЦРУ Майк Помпео. При этом для обсуждения встречи используются неформальные разведывательные каналы.

Особое внимание в ходе переговоров уделяется выбору места встречи, говорят собеседники издания. По их словам, северокорейская сторона настаивает на том, что встреча должна состояться в Пхеньяне, однако Белый дом может с этим не согласиться. Также обсуждался вариант устроить переговоры на нейтральной территории, например в столице Монголии Улан-Баторе.

Ранее Reuters со ссылкой на Белый дом сообщало, что Трамп планирует встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая. Предстоящая встреча обсуждалась в ходе телефонного разговора президента США с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином.

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