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МИД назвал информационным вбросом сообщения о химической атаке в Сирии

Сообщения о применении отравляющих веществ правительственными войсками в Сирии являются информационным вбросом, заявило Министерство иностранных дел России.

«Цель этих лживых домыслов, не имеющих под собой каких-либо оснований, – выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования, одновременно попытавшись оправдать возможные силовые удары извне», – считают в министерстве.

Ведомство подтвердило, что в городе Дума (Восточная Гута) продолжаются столкновения между правительственными войсками и оппозицией. «Непримиримые радикалы оказывают сопротивление в городе Дума, используя в качестве живого щита оставшихся мирных жителей», – говорится в комментарии МИДа.

В этих условиях организованы гуманитарные коридоры для вывода гражданского населения, добавили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали, что правительственная армия Сирии утром 7 апреля возобновила атаки на сирийскую оппозицию в городе Дума после того, как группировка «Джейш Аль-Ислам» обстреляла людей в гуманитарном коридоре.

По данным Reuters, в ответ на обстрел сирийская армия сбросила бомбу с ядовитыми химикатами. В результате удара несколько десятков человек погибли, в том числе и мирные жители, утверждает агентство.

Официальные источники не подтверждают информацию. Министерство обороны России ранее опровергло сообщения о применении сирийской армией химического оружия.

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