Россия, Турция и Иран договорились о сотрудничестве в Сирии после войны

Президент Ирана Хасан Рухани, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин (слева направо) во время пресс-конференции по итогам встречи во дворце президента Турецкой Республики Tolga Bozoglu/Pool Photo via AP

Страны – гаранты мирного урегулирования в Сирии (Россия, Турция и Иран) будут «наращивать усилия по успокоению ситуации «на земле» и защите гражданского населения в зонах деэскалации». Об этом говорится в заявлении, подписанном в среду после переговоров в Анкаре президентами Владимиром Путиным, Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Рухани. В документе также содержится призыв к международному сообществу и ООН увеличить гуманитарную помощь населению Сирии и нарастить усилия по разминированию местности.

На итоговой пресс-конференции Путин заявил, что стороны договорились о консолидации усилий по постконфликтному восстановлению Сирии»: «Речь прежде всего идет о сооружении социальных и инфраструктурных объектов». При этом вопросам оказания помощи населению в заявлениях всех трех лидеров было уделено даже больше места, чем конкретным вопросам политического урегулирования и боевых действий.

Впрочем, Эрдоган заявил, что Турция не завершит свои военные операции, пока не освободит от курдских отрядов YPG сирийский город Манбидж, а в совместном заявлении содержится пункт о неприемлемости таких «изменений на земле» с помощью внешних сил, которые несут угрозу территориальной целостности Сирии и соседних стран. В результате турецких угроз Манбиджу там, по сообщению курдского информагентства ANHA, в последние дни развертываются дополнительные силы армии США.

О первоочередном внимании к поствоенному восстановлению Сирии говорилось и на открывшейся в среду VII Московской международной конференции по безопасности, проводимой Минобороны. Министр обороны Сергей Шойгу в качестве примера неразрывной связи борьбы с террором с решением гуманитарных проблем привел ситуацию в прилегающей к Дамаску Восточной Гуте, почти полностью освобожденноq от вооруженных группировок оппозиции. По словам Шойгу, ранее эти боевики разворовывали международную гуманитарную помощь, из-за чего местные жители голодали. С помощью российских военных из района ранее были выведены 155 000 человек, теперь они начали возвращаться обратно, и Минобороны уже обеспечило доставку конвоев ООН с 455 т гуманитарной помощи в один из городов Восточной Гуты.

По мнению директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова, в условиях фактической заморозки собственно политического процесса сотрудничество в гуманитарной сфере – это та область, которая может реально объединить усилия России, Ирана и Турции в Сирии. Представители Евросоюза и богатых монархий Персидского залива не раз говорили, что не будут оказывать помощь правительству Башара Асада, а президент США Дональд Трамп недавно объявил о заморозке невоенной помощи на $200 млн даже для территорий, неподконтрольных Асаду. В этой ситуации, считает Коновалов, обращение к ООН и другим международным организациям выглядит логичным, так как полностью взять на себя все расходы по постконфликтному восстановлению Россия, Турция и Иран не могут.

Военная ситуация в Сирии такова, что вопрос о восстановлении недавно освобожденных от боевиков территорий действительно выдвигается на первый план, говорит человек, близкий к Минобороны России. По его словам, после ликвидации анклава Восточная Гута и занятия турецкой армией Африна новых масштабных боевых действий в ближайшее время не ожидается. В дальнейшем сирийская армия, скорее всего при поддержке России, займется ликвидацией анклава Ярмук на юге Дамаска, который контролирует запрещенное в России ИГИЛ, полагает собеседник.

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