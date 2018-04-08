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Минобороны опровергло сообщения о применении химоружия сирийской армией

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Министерство обороны России опровергло сообщения о том, что сирийская армия применила химическое оружие против боевиков в городе Дума (Восточная Гута). Россия готова после освобождения Думы направить туда специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его мнению, «ряд западных стран» с помощью этих заявлений пытаются помешать возобновлению операции по выводу боевиков из города Дума. «Для этого используется излюбленная Западом тема применения правительственными силами Сирийской Арабской Республики химического оружия», – сказал Евтушенко (цитата «Интерфакса»).

Ранее агентство SANA сообщило, что правительственная армия Сирии утром 7 апреля возобновила атаки на сирийскую оппозицию в городе Дума. Атаки возобновились, когда группировка «Джейш Аль-Ислам» после внутренних разногласий о выводе боевиков обстреляла людей в гуманитарном коридоре.

Reuters со ссылкой на повстанцев сообщил, что сирийские войска в ответ сбросили на мирных жителей в Думе бомбу с ядовитыми химикатами. Агентство со ссылкой на медиков сообщает о десятках погибших в результате удара. По данным разных источников Reuters, число жертв колеблется от 49 до 150. Телерадиокомпания «Би-би-си» сообщила о 70 погибших.

Госдепартамент США заявил, что представители ведомства внимательно следят за сообщениями о возможном использовании Дамаском химического оружия против мирных жителей. Если будет доказано, что инцидент связан с применением химикатов, то ответственность за это ляжет на Россию, подчеркнули в госдепе. 

Газовая атака в Сирии

Политика
Новости

МВД Германии не нашло признаков теракта в наезде на людей в Мюнстере

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Нет никаких доказательств того, что инцидент в немецком Мюнстере был терактом, заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер. При этом мотивы преступника пока не установлены, отметил он.

«Инцидент снова показал, что, к сожалению, нет абсолютной безопасности. В настоящий момент есть убедительные доказательства того, что преступник был один и не имел никакого отношения к террористам», – сказал Зеехофер (цитата Suddeutsche Zeitung).

Министр выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших. «Это трусливое и жестокое преступление очень сильно повлияло на нас», – добавил Зеехофер.

В субботу, 7 марта, небольшой грузовой автомобиль въехал в группу людей, сидевших у кафе на одной из улиц в центре Мюнстера. По уточненной информации, жертвами аварии стали два человека. Еще 20 человек получили травмы, состояние шести пострадавших оценивается как критическое.

Водитель грузовика застрелился сразу после происшествия. За рулем автомобиля был гражданин Германии 1969 года рождения, у которого были психические отклонения.

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Политика
Новости

Чайка пообещал обнародовать важные материалы по делу Александра Литвиненко

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Генеральная прокуратура России 9 апреля обнародует материалы, из которых следует, что МВД Великобритании заранее знало о том, что жизни бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко угрожает опасность. Об этом сообщил генпрокурор России Юрий Чайка в интервью каналу НТВ.

В частности, по словам генпрокурора, будут обнародованы отдельные документы из переписки с Терезой Мэй, которая в то время возглавляла МВД Британии.

Кроме того, Генпрокуратура намерена рассказать об обстоятельствах, установленных в ходе расследования дела о незаконном получении Борисом Березовским в сентябре 2003 г. убежища в Великобритании, добавил Чайка.

Материалы будут обнародованы в понедельник на брифинге, посвященном инциденту с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Комментируя дело Скрипалей, Чайка заявил, что Россия не в первый раз сталкивается с подобными действиями Лондона. «Все провокационные действия официального Лондона абсолютно идентичны тем, которые совершались и с мнимым покушением на Березовского в Лондоне, и с установлением обстоятельств смерти все в той же Англии Литвиненко в ноябре 2006 г.», – сказал Чайка (цитата «Интерфакса»).

Бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко умер в ноябре 2006 г. от отравления полонием. После отъезда на Запад он опубликовал ряд разоблачительных материалов о ФСБ. Британские спецслужбы подозревали Россию в причастности к убийству Литвиненко.

Бизнесмен Борис Березовский в 2013 г. был найден мертвым в своем доме в Аскоте (графство Беркшир). Специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти, следствие пришло к выводу, что бизнесмен повесился.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были найдены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Они были доставлены в больницу с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. В России Скрипаль был приговорен к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу британских спецслужб. Однако в 2010 г. его помиловали и выслали в Британию по программе обмена шпионами.

Список противников советской и российской власти, убитых за границей

Политика
Новости

Названа возможная причина столкновения микроавтобуса и электрички в Крыму

Ведомости
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Маршрутное такси, ехавшее из Севастополя в Армянск, столкнулось в воскресенье с электричкой на севере Крыма, сообщает ГУ МВД по республике. В ДТП погибли пять пассажиров маршрутки, еще четверо получили травмы, детей среди погибших и пострадавших нет.

Авария произошла не нерегулируемом железнодорожном переезде в районе Армянска, уточнили в МЧС. Электричка с рельсов не сошла, пассажиры поезда не пострадали.

Причины аварии выясняются. По предварительным данным, водитель «мог уснуть за рулем или потерять контроль над дорогой из-за приступа болезни», сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе на месте происшествия. 

Финансы
Новости

Spiegel сообщил о готовящейся смене гендиректора Deutsche Bank

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Заместитель главного исполнительного директора Deutsche Bank Кристиан Зевинг станет новым генеральным директором крупнейшего банка Германии, сменив на этой должности Джона Крайана. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, решение об этом будет принято на срочном заседании совета директоров банка в воскресенье вечером. Обязанности гендиректора Зевинг начнет исполнять после ежегодного собрания в мае, отмечает журнал.

В Deutsche Bank подтвердили, что в воскресенье совет обсудит позицию генерального директора.

Крайан занимает должность гендиректора менее трех лет, но инвесторы «потеряли веру в то, что он может вернуть банк к прибыльности», пишет журнал.

Зевинг работает в Deutsche Bank с 1989 г., с 2015 г. входит в правление банка. Он возглавляет розничное подразделение Deutsche Bank.

10 крупнейших банков континентальной Европы

Политика
Новости

Бывшего президента Бразилии доставили к месту заключения

Ведомости
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Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в субботу сдался полиции, сообщает Reuters. Его доставили на самолете в город Куритиба, в котором он будет отбывать тюремное наказание.

Сейчас политик находится во временной камере в местном отделении полиции. Возле здания собрались сторонники экс-президента, выступающие против его ареста. Акция протеста переросла в беспорядки, в результате которых пострадали несколько человек. Полиция использовала светошумовые гранаты и резиновые пули для разгона протестующих.

Лула да Силва был приговорен к 12 годам и одному месяцу тюрьмы. Его признали виновным в получении взяток от строительных компаний. Экс-президент отрицает свою вину и называет это дело происками политических оппонентов.

Политик просил оставить его на свободе, пока он подает апелляцию, однако суд 5 апреля отклонил его просьбу и обязал явиться в тюрьму. Два дня Лула да Силва укрывался в здании профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу среди своих сторонников, но в субботу решил сдаться. 

Кто из лидеров государств был осужден или находился под следствием

Политика
Новости

Один человек погиб при пожаре в Trump Tower

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В небоскребе Trump Tower, принадлежащем президенту США Дональду Трампу, произошел пожар, сообщает Reuters. Один человек погиб, а шесть пожарных получили незначительные травмы, рассказали агентству в экстренных службах.

Возгорание произошло в одной из квартир на 50-м этаже здания. О причинах пожара пока ничего не сообщается.

Погибший – 67-летний торговец произведениями искусства Тодд Брасснер, проживавший в Trump Tower. Мужчина был доставлен в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь.

Тушение пожара осложнялось тем, что квартира, в которой произошло возгорание, находится на 50-м этаже, рассказал представитель пожарной службы Нью-Йорка. В остальной части небоскреба, по его словам, наблюдалось существенное задымление.

Трампа и членов его семьи в момент пожара в здании не было. Президент в сообщении в Twitter отметил умелую работу пожарных, которые быстро ликвидировали возгорание.

Строительство империи Trump

Политика
Новости

Путин выразил соболезнования Меркель в связи с гибелью людей в Мюнстере

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту страны Франк-Вальтеру Штайнмайеру в связи с гибелью людей в немецком городе Мюнстер.

«В телеграмме соболезнования глава российского государства попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - сообщила пресс-служба Кремля.

В субботу, 7 марта, небольшой грузовой автомобиль въехал в группу людей, сидевших у кафе на одной из улиц в центре Мюнстера. По уточненной информации, жертвами аварии стали два человека, сообщает Focus со ссылкой на данные полиции. Третий погибший, о котором сообщалось ранее, - это водитель грузовика, пояснило издание. Еще 20 человек получили травмы, состояние шести пострадавших оценивается как критическое. Российских туристов среди погибших и пострадавших нет, сообщил Ростуризм.

Ангела Меркель заявила, что «глубоко шокирована ужасными событиями в Мюнстере». «Мои мысли с жертвами и с их семьями и друзьями», - сказала она. Канцлер пообещала, что будет сделано все возможное для расследования инцидента и помощи семьям погибших и пострадавшим.

Водитель грузовика застрелился сразу после происшествия. Он был гражданином Германии, сообщает Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники. По данным газеты, речь идет о мужчине 1969 года рождения, у которого были психические отклонения.

Полиция проводит обыски в доме водителя. Правоохранители опасаются, что он мог хранить взрывчатку - в автомобиле была найдена подозрительная сумка. Однако речь о теракте пока не идет.

Политика
Новости

CNN узнал о секретной подготовке встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном

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Представители Вашингтона и Пхеньяна проводят секретные переговоры по подготовке встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации американского президента.

По данным канала, в переговорах участвует директор ЦРУ Майк Помпео. При этом для обсуждения встречи используются неформальные разведывательные каналы.

Особое внимание в ходе переговоров уделяется выбору места встречи, говорят собеседники издания. По их словам, северокорейская сторона настаивает на том, что встреча должна состояться в Пхеньяне, однако Белый дом может с этим не согласиться. Также обсуждался вариант устроить переговоры на нейтральной территории, например в столице Монголии Улан-Баторе.

Ранее Reuters со ссылкой на Белый дом сообщало, что Трамп планирует встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая. Предстоящая встреча обсуждалась в ходе телефонного разговора президента США с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином.

Ким Чен Ын сходил на концерт южнокорейских поп-звезд

Политика
Новости

МВД Германии уточнило число погибших при наезде грузовика на пешеходов

Ведомости
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Четыре человека погибли при наезде грузовика на пешеходов в немецком городе Мюнстер, сообщает Spiegel со ссылкой на МВД Германии. Число пострадавших уточняется. По разным данным СМИ, раненых может быть от 30 до 50, шесть человек находятся в критическом состоянии.

На улице, где произошло ДТП, находится много кафе, столики которых расположены на открытом воздухе, отмечает Bild. Погибшие сидели за одним из таких столиков на тротуаре.

Ранее сообщалось, что грузовик въехал в толпу людей в Мюнстере. Водитель автомобиля застрелился. Полиция опровергла информацию СМИ о том, что был второй подозреваемый. Район происшествия оцеплен, сотрудники правоохранительных органов проверяют на взрывчатку подозрительную сумку, обнаруженную в грузовике.

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Немецкие власти пока не называют происшедшее терактом.

Политика
Новости

Грузовик въехал в толпу людей в Германии

Ведомости
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В немецком городе Мюнстер грузовик въехал в толпу людей, сообщает Spiegel. По предварительным данным, есть погибшие и раненые, число пострадавших уточняется. Водитель грузовика мертв, «он убил себя», сообщает Focus со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Полиция на странице в Twitter подтвердила информацию о происшествии. Предварительно происшедшее рассматривается как теракт, но полиция призвала не делать преждевременных выводов. Жителей города попросили избегать посещения района, где произошла авария, там проводится масштабная операция. Полицейские проверяют грузовик на наличие взрывчатки.

Газета Rheinische Post со ссылкой на источник в полицейских кругах сообщает о трех погибших и 30 пострадавших. По данным Westfalischen Nachrichten, число раненых может достигать 50. Bild сообщил, что погибших нет, но шесть человек находятся в критическом состоянии.

Технологии
Новости

«Лаборатория Касперского» рассказала о кибератаках на оборудование Cisco

Ведомости
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Сетевое оборудование Cisco подверглось 6 апреля массивной кибератаке, что привело к сбоям в работе популярных сайтов рунета, сообщила «Лаборатория Касперского» со ссылкой на источники.

«Злоумышленники перезаписывают образ системы Cisco IOS и меняют конфигурационный файл, оставляя в нем послание “Do not mess with our elections” (“Не вмешивайтесь в наши выборы”)», – говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».

Для атаки использовался бот, сканирующий через поисковик интернета вещей Shodan или через собственную утилиту Cisco устройства на предмет наличия уязвимости, полагают эксперты. В результате целые дата-центры оказались недоступны.

Масштабы атаки пока не ясны, но они могут быть очень серьезными, считает «Лаборатория Касперского». Атака в большей степени была нацелена на русскоязычный сегмент интернета, полагает компания. 

10 главных кибератак в истории человечества

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