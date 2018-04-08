Мнения

Новости

Минобороны опровергло сообщения о применении химоружия сирийской армией

Министерство обороны России опровергло сообщения о том, что сирийская армия применила химическое оружие против боевиков в городе Дума (Восточная Гута). Россия готова после освобождения Думы направить туда специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его мнению, «ряд западных стран» с помощью этих заявлений пытаются помешать возобновлению операции по выводу боевиков из города Дума. «Для этого используется излюбленная Западом тема применения правительственными силами Сирийской Арабской Республики химического оружия», – сказал Евтушенко (цитата «Интерфакса»).

Ранее агентство SANA сообщило, что правительственная армия Сирии утром 7 апреля возобновила атаки на сирийскую оппозицию в городе Дума. Атаки возобновились, когда группировка «Джейш Аль-Ислам» после внутренних разногласий о выводе боевиков обстреляла людей в гуманитарном коридоре.

Reuters со ссылкой на повстанцев сообщил, что сирийские войска в ответ сбросили на мирных жителей в Думе бомбу с ядовитыми химикатами. Агентство со ссылкой на медиков сообщает о десятках погибших в результате удара. По данным разных источников Reuters, число жертв колеблется от 49 до 150. Телерадиокомпания «Би-би-си» сообщила о 70 погибших.

Госдепартамент США заявил, что представители ведомства внимательно следят за сообщениями о возможном использовании Дамаском химического оружия против мирных жителей. Если будет доказано, что инцидент связан с применением химикатов, то ответственность за это ляжет на Россию, подчеркнули в госдепе.

Газовая атака в Сирии