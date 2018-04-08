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Трамп раскритиковал Россию и Иран за поддержку Асада

Президент Дональд Трамп обвинил Дамаск в применении химического оружия и раскритиковал Россию и Иран за поддержку президента Сирии Башара Асада. «В результате безумной химатаки в Сирии погибло много людей, в том числе женщины и дети», – написал Трамп в Twitter.

По его словам, ответственность за это несут президент России Владимир Путин и Иран, которые поддерживают «зверя Асада».

Восточная Гута, в которой, по утверждению сирийской оппозиции, Дамаск применил химическое оружие, «полностью изолирована от окружающего мира», добавил Трамп. «Немедленно откройте район для медиков и проверок. Произошла еще одна гуманитарная катастрофа, причем совершенно без причины. Ужас», – заявил Трамп.

Ранее СМИ со ссылкой на повстанцев сообщили, что правительственные войска Сирии сбросили бомбу с ядовитыми химикатами в городе Дума (Восточная Гута), где возобновились столкновения между армией и оппозицией. В результате удара несколько десятков человек погибли, в том числе и мирные жители, утверждают Reuters и «Би-би-си». Официальные источники не подтверждают информацию.

Госдепартамент США ранее заявил, что если использование Дамаском химического оружия в Восточной Гуте подтвердится, то ответственность за это ляжет на Россию. Минобороны и МИД России опровергли информацию о химатаке в Сирии.

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