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Присяжные признали виновными «приморских партизан»

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт фигурантам дела «приморских партизан», передает «Интерфакс – Дальний Восток» из зала Приморского краевого суда. Присяжные сочли доказанной причастность подсудимых к убийству четырех жителей Кировского района Приморья в сентябре 2009 г.

Присяжные также пришли к выводу, что все пятеро подсудимых заслуживают снисхождения. Юридическую оценку действий подсудимых и меру наказания определит суд.

Фигурантами дела являются Александр Ковтун, Владимир Илютиков, Максим Кириллов, Алексей Никитин, Вадим Ковтун. Последний находился под подпиской о невыезде, остальные – под стражей. По данным следствия, обвиняемые входили в преступную группу, действовавшую в Приморском крае в 2009 г.

Первый судебный процесс с участием присяжных по этому делу продолжался с января 2013 г. по апрель 2014 г. Тогда суд признал фигурантов дела виновными в убийствах нескольких человек, в том числе двух сотрудников милиции, а также нанесении ранений еще нескольким стражам порядка, разбое, угоне машин и совершении других преступлений. Подсудимые получили различные сроки – от 22 лет заключения до пожизненного лишения свободы. Весной 2015 г. они обжаловали приговор. В мае того же года Верховный суд смягчил наказание всем фигурантам и вернул на повторное рассмотрение эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек.

Летом 2016 г. коллегия присяжных оправдала подсудимых, после чего Никитина и Ковтуна освободили в зале суда. Трое других остались под стражей, поскольку им предстояло отбывать наказание по другим эпизодам, за которые они ранее были осуждены. Решение присяжных обжаловала прокуратура Приморского края.

В конце 2016 г. Верховный суд отменил оправдательный приговор и отправил дело на новое, третье рассмотрение, оно началось в Приморском краевом суде в июне 2017 г. Коллегия присяжных по делу была сформирована с пятой попытки.