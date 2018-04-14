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Трамп о ракетном ударе по Сирии: миссия выполнена

Президент США Дональд Трамп считает, что удар по Сирии был выполнен идеально. Об этом он написал в Twitter. «Лучшего результата и быть не могло. Миссия выполнена!» – написал Трамп.

Президент поблагодарил Францию и Великобританию «за их мудрость и мощь вооруженных сил». Он заявил, что гордится вооруженными силами США, которые вскоре «станут самыми лучшими, какие только были» в истории страны. «Ничто и никто даже сравниться не сможет!» – заключил Трамп.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, предположительно связанным с сирийской химической программой. Атака стала ответом на предполагаемое применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия.

Минобороны России заявило, что ни одна ракета в зону ответственности российских ПВО не входила. По предварительным данным, в результате удара никто не погиб.

Кремль обвинил Сирию в пособничестве террористам. Об этом говорится в заявлении президента Владимира Путина. Действия США усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, считает он.

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