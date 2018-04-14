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США заранее предупредили Россию о ракетном ударе по Сирии

Вашингтон заранее проинформировал Москву о ракетном ударе по Сирии в целях предотвращения жертв среди российских военных и мирного населения, заявил посол США в Москве Джон Хантсман.

«США связались с Россией с целью уменьшить риск жертв среди российских сил или гражданского населения», – сказал Хантсман в видеообращении, опубликованном на странице посольства в Twitter.

Он подчеркнул, что в случае с ударом США и союзников по Сирии «речь о конфликте между сверхдержавами не идет». «Мы защищаем принцип, который заключается в том, что недопустимо использовать химическое оружие нигде и никогда», – сказал посол.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удар по объектам в Сирии, предположительно связанным с сирийской химической программой. Были атакованы авиабазы сирийских ВВС и научные лаборатории.

Сирийские военные и Минобороны России сообщили, что в результате удара никто не погиб. По данным генштаба Сирии, три человека пострадали.

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